Министр иностранных дел Наная Махута заявила, что восемь российских организаций попали под санкции за распространение здесь дезинформации. Фото / Марк Митчелл

Глава министерства иностранных дел Новой Зеландии заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что российские фермы троллей распространяют здесь дезинформацию в Интернете по указанию Кремля.

Исполнительный директор министерства иностранных дел и торговли Крис Сейд сказал, что разведданные, предоставленные альянсом безопасности Five Eyes, показали «высокую степень уверенности» в том, что дезинформация из российских источников была передана в Новую Зеландию.

Он сказал, что это похоже на случаи в других западных юрисдикциях, и технические платформы также подтвердили это.

«В наши дни это фундаментальное государственное искусство российской системы».

Сайед сказал, что есть примеры на арене против вакцинации.

Об этом он сообщил парламентской отборочной комиссии после вопросов депутата от Национальной партии Джерри Браунли.

Министр иностранных дел Наная Махута заявила, что эта дезинформация также вредна с точки зрения ее влияния на восприятие людьми войны России против Украины и международной реакции на нее.

«Нет сомнений, что фермы троллей работают здесь под присмотром Кремля», — говорит Крис Сейд, исполнительный директор Министерства иностранных дел и торговли.

Махута сказал, что последняя кибератака произошла в мае. В нем говорится, что правительство ввело санкции в отношении восьми физических и юридических лиц в связи с пропагандой войны России против Украины.

Комментарии прозвучали после двух недавних выступлений премьер-министра Джасинды Ардерн с предупреждением о дезинформации, сначала в ее речи в Гарварде, а затем накануне на встрече лидеров НАТО в Мадриде.

Выступая перед СМИ после встречи, Махута сказал, что фермы троллей вызывают беспокойство.

«Именно поэтому мы обязались ввести санкции против российских троллейбусов.

«Мы можем ожидать, что она будет достаточно распространена, что создает неправильное представление о том, что на самом деле происходит на войне.

«Есть много других примеров, и социальные сети являются очевидной площадкой для просмотра некоторых из этих примеров, и смысл кампании по дезинформации в том, что они не дают четкого представления о том, что происходит в Украине».

Браунли также спросил о присутствии посла России в Новой Зеландии и о том, какое там участие.

Сайед сказал, что с начала войны они встречались с послом пять раз, последний раз две недели назад.

Министр иностранных дел Наная Махута заявила, что восемь российских организаций попали под санкции за распространение здесь дезинформации. Фото / Марк Митчелл

Сайед сказал, что официальные лица на этой встрече «продолжали выражать свое возмущение вторжением», привлекая внимание к нарушениям прав человека, правам военнопленных и действиям, которые они планировали вокруг Международного суда.

Махуту также спросили о роли Китая в предстоящем Форуме тихоокеанских островов и о том, какие обсуждения запланированы в связи с недавним стремлением сверхдержавы создать союзы безопасности в регионе.

Махута сказал, что Тихий океан все больше становится «спорным пространством» и что сами тихоокеанские страны должны решать, вступать ли в двусторонние отношения.

«Но когда дело доходит до регионального разговора, это, вероятно, совсем другое дело».

Она сказала, что ожидала, что тема будет «воплощена» на форуме.

Тем не менее, по словам Махуты, изменение климата является главной угрозой безопасности, с которой сталкивается регион.