Глава МЭА говорит, что добыча нефти в России превышает ожидания, но давление нарастает

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль принимает участие в пресс-конференции на седьмой ежегодной Всемирной конференции Международного энергетического агентства (МЭА) по энергоэффективности в Зёндерборге, Дания, 8 июня 2022 г. Ritzau Scanpix/Клаус Фискер через Reuters

СТАВАНГЕР, Норвегия (Рейтер) — Добыча нефти в России превысила ожидания после войны на Украине, но Москве будет все труднее поддерживать добычу по мере вступления в силу западных санкций, заявил глава Международного энергетического агентства. ) сказал в понедельник.

«В отсутствие (западных) компаний, поставщиков технологий, отсутствия сервисных компаний России будет сложно поддерживать производство», — заявил Рейтер глава МЭА Фатих Бироль.

В кулуарах конференции в Ставангере, на юге Норвегии, Бироль сказал, что внутренний спрос в России до сих пор остается высоким, и страна также предлагает большие скидки покупателям из неевропейских стран.

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Он добавил, что государства-члены МЭА могут тем временем высвободить больше нефти из стратегических запасов нефти (SPR), если сочтут это необходимым, когда текущий план истечет в ноябре.

«У нас все еще есть большие запасы», — сказал Бироль.

«Если наши государства-члены считают, что в результате перебоев с поставками возникает необходимость в выпуске акций, я уверен, что они (они) рассмотрят (этот вопрос), и он не снят с обсуждения».

Ранее Бироль заявил, что в ближайшие месяцы Россия, вероятно, усилит сжигание попутного газа, так как склады страны заполнены.

Он сказал, что доверие к России как к поставщику энергоресурсов во всем мире подорвано после вторжения в Украину и сокращения экспорта газа, и что потеря Европы как партнера нанесет ущерб Москве.

«Россия не выигрывает здесь энергетическую битву», — сказал Бироль во время сессии вопросов и ответов на конференции.

По словам Бироля, предстоящий зимний сезон станет проверкой солидарности Европы, и если континент не выдержит этого испытания, последствия могут ощутиться «после этого энергетического кризиса».

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Дополнительный репортаж Нериюса Адомайтиса Дополнительный репортаж Норы Полли Написание Терье Солсвика Редактирование Юладиса Фоша и Томаса Яновски

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