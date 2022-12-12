Глава НАТО заявил, что доверие между Западом и Россией разрушено

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг выступает на пленарном заседании третьего дня 68-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи в первом зале отеля Melia Castilla в Мадриде, 21 ноября 2022 года. Испания.
Альберта Ортего | Европа Пресс | Хорошие картинки
Запад пытается навести мосты с Россией после окончания холодной войны, но все надежды, появившиеся в последние годы, были разрушены российской агрессией в Украине, заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО десятилетиями работало над построением лучших и более конструктивных отношений с Россией, — сказал он Хэдли Гэмблу из CNBC в Брюсселе.
«Мы создали институты после окончания холодной войны [like the] Совет Россия-НАТО, я помню, когда я был премьер-министром Норвегии, президент Путин присутствовал на саммите НАТО… Так что это было другое время, когда мы работали над улучшением отношений. Россия ушла от всего этого», — сказал он.
Столтенберг сказал, что уровень доверия, установленный во время сближения между Западом и Россией в последние десятилетия, был разрушен решением Москвы вторгнуться в Украину.
«Даже если боевые действия закончатся, мы не вернемся к каким-то нормальным, дружеским отношениям с Россией. Доверие разрушено», — сказал он. «Я думаю, что война имела долгосрочные последствия для отношений с Россией».
Комментарии Столтенберга не показали никаких признаков ослабления войны в Украине зимой, поскольку некоторые западные аналитики ожидают затишья в боевых действиях для перегруппировки, прежде чем весной Украина и Россия начнут новые контрнаступления.
Однако, похоже, это не так, поскольку интенсивные боевые действия на востоке Украины, а также ракетные обстрелы и обстрелы беспилотников продолжают преследовать украинские села, поселки и города на юге и востоке страны.
Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины с разрушительными последствиями для гражданского населения; Удары дронов в субботу оставили без электричества 1,5 миллиона человек в портовом городе Одесса.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе дал понять, что так называемая «специальная военная операция» может оказаться «долгим процессом». Россия настаивает на том, что ее цель состоит в том, чтобы «освободить» в одностороннем порядке и незаконно «аннексированные» регионы (Донецк и Луганск на востоке Украины и Херсон и Запорожье на юге) после принудительных референдумов о присоединении к России.
Украина, в частности, не проявляет никаких признаков ослабления — особенно несмотря на войну — поскольку она пытается использовать импульс, который позволил ей продвигаться на восток, освобождая Харьковскую область на северо-востоке и Херсонскую область на юге. . Донецк на востоке Украины воспринимается обеими сторонами как ад, поскольку обе силы роют сети траншей, которые теперь тянутся через опустошенный ландшафт, напоминающий о Первой мировой войне.
Столтенберг настаивал на том, что война может закончиться в любой момент, если Россия прекратит войну.
«Они есть [Russia] Они могут выбрать мир, выбрать сотрудничество, выбрать доверять своим соседям вместо того, чтобы быть еще более агрессивными и угрожающими, как неоднократно делала Россия в отношении Грузии, как это делали многие другие европейские страны после окончания Второй мировой войны. против Украины».
Исправление: эта история была обновлена, чтобы исправить должность генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
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