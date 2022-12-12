Глава НАТО заявил, что доверие между Западом и Россией разрушено

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг выступает на пленарном заседании третьего дня 68-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи в первом зале отеля Melia Castilla в Мадриде, 21 ноября 2022 года. Испания.

Запад пытается навести мосты с Россией после окончания холодной войны, но все надежды, появившиеся в последние годы, были разрушены российской агрессией в Украине, заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО десятилетиями работало над построением лучших и более конструктивных отношений с Россией, — сказал он Хэдли Гэмблу из CNBC в Брюсселе.

«Мы создали институты после окончания холодной войны [like the] Совет Россия-НАТО, я помню, когда я был премьер-министром Норвегии, президент Путин присутствовал на саммите НАТО… Так что это было другое время, когда мы работали над улучшением отношений. Россия ушла от всего этого», — сказал он.

Столтенберг сказал, что уровень доверия, установленный во время сближения между Западом и Россией в последние десятилетия, был разрушен решением Москвы вторгнуться в Украину.

«Даже если боевые действия закончатся, мы не вернемся к каким-то нормальным, дружеским отношениям с Россией. Доверие разрушено», — сказал он. «Я думаю, что война имела долгосрочные последствия для отношений с Россией».

Комментарии Столтенберга не показали никаких признаков ослабления войны в Украине зимой, поскольку некоторые западные аналитики ожидают затишья в боевых действиях для перегруппировки, прежде чем весной Украина и Россия начнут новые контрнаступления.

Однако, похоже, это не так, поскольку интенсивные боевые действия на востоке Украины, а также ракетные обстрелы и обстрелы беспилотников продолжают преследовать украинские села, поселки и города на юге и востоке страны.

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины с разрушительными последствиями для гражданского населения; Удары дронов в субботу оставили без электричества 1,5 миллиона человек в портовом городе Одесса.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе дал понять, что так называемая «специальная военная операция» может оказаться «долгим процессом». Россия настаивает на том, что ее цель состоит в том, чтобы «освободить» в одностороннем порядке и незаконно «аннексированные» регионы (Донецк и Луганск на востоке Украины и Херсон и Запорожье на юге) после принудительных референдумов о присоединении к России.