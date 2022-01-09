Глава НАТО заявил, что НАТО готово к конфликту в Европе

НАТО предупредило Москву, чтобы она не отказывалась от своей враждебной внешней политики и сотрудничества с Западом и не противостояла военному альянсу, готовому к конфликту, накануне недели интенсивной дипломатии, направленной на предотвращение нападения России на Украину.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил, что оборонный пакт под руководством США был создан для «нового вооруженного конфликта в Европе» в случае неудачи переговоров, поскольку западные официальные лица готовились к возможным переговорам с Москвой о сокращении масштабов военных учений и обязательство по контролю над вооружениями Не размещать американские ракеты на Украине.

Я знаю историю России. «Они веками боролись с соседями, — сказал он Financial Times. «[But] У России есть альтернатива: сотрудничество и работа с НАТО.

В последние месяцы Россия разместила около 100 000 солдат на позициях вблизи своей границы с Украиной, что вызвало опасения, что она планирует новое наступление на страну, в которую она вторглась в 2014 году после аннексии Крыма.

Президент Владимир Путин отрицал существование какого-либо плана вторжения. Но он предупредил о возможности военных действий, если Соединенные Штаты и НАТО проигнорируют требования Москвы о новых соглашениях об обороне, которые серьезно сократят возможности Соединенных Штатов и НАТО в Европе. Россия утверждает, что эти возможности представляют угрозу для ее границ.

«Возможно, вместе мы сможем найти путь и политический путь вперед, а также решить проблемы России… но риск конфликта все еще существует», — сказал Столтенберг в интервью. Готовьтесь к худшему».

Его предупреждение прозвучало перед официальными переговорами между официальными лицами России и США в Женеве в понедельник, за которыми последовала встреча 30 членов НАТО и российской делегации в среду. Третья встреча, организованная более широкой Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, запланирована на четверг.

Требования России включают запрет на вступление Украины и других стран в НАТО и вето Кремля на деятельность альянса в государствах-членах, присоединившихся после распада Советского Союза. Столтенберг заявил, что оба варианта неприемлемы, поскольку нарушают «фундаментальные принципы» НАТО, заключающиеся в предоставлении членства всем и защите союзников на равных условиях.

Вместо этого Столтенберг сказал, что США и НАТО готовы обсудить с Россией потенциальные меры по снижению риска, «такие как контроль над вооружениями, попытки добиться большей прозрачности в военной деятельности, учениях, а также о коммуникациях».

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Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил перед переговорами, что отказ от размещения американских ракет на Украине и обсуждение более широких баз для ракетных систем в Европе — это две области, в которых Вашингтон видит потенциальную область для соглашения, добавив, что это будет зависеть от того, «готова ли Россия взять на себя взаимные обязательства».

Соединенные Штаты также «готовы изучить возможность взаимных ограничений на размер и охват [military] Учения, включающие как стратегические бомбардировщики вблизи территории друг друга, так и наземные учения, сказал чиновник, добавив, что в Женеве «не будет приниматься никаких твердых обязательств».

Вашингтон категорически опроверг сообщения СМИ о том, что он может предложить вывести некоторые силы, дислоцированные в Восточной Европе, в обмен на то, что Россия сократит свое присутствие на границе с Украиной. Вместо этого, как заявили официальные лица, Соединенные Штаты и другие союзники по НАТО готовы увеличить это присутствие, если Путин предпримет какие-либо военные действия.

США, Евросоюз и другие западные партнеры предупредили, что в случае военной эскалации введут финансовые санкции против России. Вчера официальные лица заявили, что Соединенные Штаты готовы «немедленно обложить российскую экономику огромными и тяжелыми расходами».

Соединенные Штаты также готовятся ввести потенциальные торговые ограничения в отношении России и обсуждают возможность введения ряда мер экспортного контроля с союзниками и партнерами в Европе и Азии, сообщают люди, знакомые с мышлением Белого дома.

В то время как Кремль надеялся на быстрые решения в результате переговоров, Столтенберг сказал, что, по его мнению, потребуется «серия встреч», чтобы достичь каких-либо взаимоприемлемых результатов.

«Мы готовы стремиться к улучшению отношений», — сказал бывший премьер-министр Норвегии. «Мы уже доказали, что можем идти на уступки и находить решения с Россией».