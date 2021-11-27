Глава НАТО предостерегает Россию от вторжения в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил в пятницу, что Россия столкнется с последствиями, если попытается вторгнуться в Украину на фоне тревожного наращивания войск вдоль границы между двумя странами.

«Если Россия применит силу против Украины, это будет дорого стоить, это будет иметь последствия», — сказал Столтенберг. Ассошиэйтед Пресс.

«Это второй раз в этом году, когда Россия аккумулирует необычно большую концентрацию сил в регионе», — добавил он.

«Это наращивание военной мощи неоправданно и неоправданно. Это увеличивает напряженность и риск просчета», — сказал Столтенберг, отметив, что «нет уверенности в намерениях России», но признал, что «это наращивание военной мощи страной, которая ранее вторгалась в Украину. ”

НАТО планирует провести встречу с министрами иностранных дел своих 30 государств-членов в Латвии с 30 ноября по 1 декабря, на повестке дня которой будут находиться последние действия России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что получил разведывательные данные, свидетельствующие об этом. Переворот должен был произойти в его.

Правительство России отрицало свою причастность.

В пятницу советник по национальной безопасности США Джейк СалливанДжейк Салливан Когда Байден объявит о политике «один Китай, один Тайвань»? Что касается торговли сталью и алюминием, Хоули продолжает править трампизм, поскольку он усиливает контроль над выбором Байдена на пост посланника НАТО, подчеркивая большее Он поговорил с главой Администрации Президента Украины Андреем Ермаком, Согласно заявлению От Совета национальной безопасности Белого дома.

«Они обсудили свои общие опасения по поводу продолжающихся военных действий России возле украинской границы и ее жесткой риторики в отношении Украины. Они согласились с тем, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия по снижению напряженности», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн в своем заявлении. вызов. США привержены «суверенитету и территориальной целостности Украины».

И в России, и в Украине есть Проведены военные учения На этой неделе, как сообщается, у России есть истребители и корабли, наносящие удары с воздуха, а Украина проводит военные учения.