Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время ужина с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в среду заявила, что «эпоха взаимодействия с Россией закончилась», говорится в заявлении, опубликованном британским министерством иностранных дел перед ужином.

В своем выступлении перед своими коллегами из НАТО Трасс заявила, что «истек срок действия учредительного акта НАТО и России, и пришло время избавиться от устаревшего подхода к отношениям с Россией», заявил Госдепартамент.

Согласно оригиналу документа, закон, подписанный в 1997 году, гласит, что «НАТО и Россия не считают друг друга противниками».

Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, защите и сдерживании», — сказал Трасс.

Встреча НАТО: Комментарии Трасса прозвучали во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, чтобы обсудить вторжение России в Украину.

Согласно заявлению, направленному CNN, Трусс подчеркнул, что НАТО не может допустить «пустоты безопасности» на восточных границах альянса и что поддержка стран, «попавших в сети российского влияния», таких как Грузия, Молдова, Швеция и Финляндия, должна быть прекращена. переосмыслено».

Госсекретарь также призвала своих партнеров ужесточить санкции и вооружить Украину «быстро и решительно… чтобы обеспечить провал Путина».

Согласно статье, опубликованной в The Telegraph в среду, Трасс также заявил, что работает со своими коллегами из G7 над введением дополнительных санкций в отношении большего числа российских банков. В статье Трасс выступал за увеличение расходов и присутствия НАТО в Восточной Европе.