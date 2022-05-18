Глава НАТО приветствует «исторический момент» по просьбе Финляндии и Швеции

Брюссель (АФП). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что военный альянс готов воспользоваться историческим моментом и быстро принять меры, чтобы позволить Финляндии и Швеции вступить в его ряды после того, как две страны подали заявки на членство.

Официальные запросы, переданные послами Финляндии и Швеции в НАТО, запустили часы безопасности. Война России с Украиной Подталкивая их к вступлению в военную организацию, он предупредил их, что не будет приветствовать этот шаг и может ответить.

Я тепло приветствую заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Вы наш ближайший партнер, — сказал Столтенберг. Все союзники согласны с важностью расширения НАТО. Мы все согласны с тем, что мы должны стоять вместе, и мы все согласны с тем, что это исторический момент, которым мы должны воспользоваться».

«Это хороший день в критический для нашей безопасности момент», — сияя, сказал Столтенберг, стоя плечом к плечу с посланниками, с флагами НАТО, Финляндии и Швеции на спинах.

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы альянс прекратил расширение к границам России, а несколько союзников по НАТО во главе с США и Великобританией заявили о своей готовности оказать поддержку безопасности Финляндии и Швеции, если она попытается их спровоцировать или дестабилизировать. За время, необходимое для того, чтобы стать полноправным членом.

Страны только выиграют от статьи 5 Гарантии безопасности НАТО — части учредительного договора альянса, которая обещает, что нападение на одного члена будет считаться нападением на них всех — после того, как они завершат процесс ратификации членства, возможно, через несколько месяцы.

В настоящее время заявку должны оценить 30 государств-членов. Ожидается, что этот процесс займет около двух недель, хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оговорки. О присоединении Финляндии и Швеции.

Если его возражения будут преодолены и переговоры о вступлении пройдут, как ожидалось, они могут стать членами в течение нескольких месяцев. Обычно этот процесс занимает от восьми до двенадцати месяцев, но НАТО хочет действовать быстро, учитывая угрозу со стороны России, нависшую над головами скандинавских стран.

Канада, например, заявляет, что рассчитывает ратифицировать протокол о присоединении в течение нескольких дней.

Столтенберг сказал, что союзники по НАТО «намерены проработать все вопросы и прийти к быстрым выводам».

Общественное мнение в Финляндии и Швеции резко изменилось в пользу членства после того, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.

Финляндия и Швеция тесно сотрудничают с НАТО. У них функционирующие демократии, хорошо финансируемые вооруженные силы, и они участвуют в военных операциях коалиции и операциях по воздушной полиции. Любые препятствия, с которыми они столкнутся, будут носить технический или политический характер.

Процесс вступления в НАТО не является официальным, и этапы могут различаться. . Но их заявки на вступление сначала будут рассмотрены на заседании Североатлантического совета (САС) 30 государств-членов и, возможно, на уровне послов.

NAC решит, следует ли перейти к членству и какие шаги необходимо предпринять для достижения этого. В основном это зависит от того, насколько страны-кандидаты соблюдают политические, военные и правовые стандарты НАТО и вносят ли они вклад в обеспечение безопасности в Североатлантическом регионе. Это не должно быть большой проблемой для Финляндии и Швеции.

В будущем, во время переговоров о присоединении, которые могут завершиться всего за один день после того, как будут определены условия этих переговоров, обеим сторонам будет предложено взять на себя обязательство по статье 5 поддерживать и выполнять обязательства по расходам, связанные с внутренним бюджетом НАТО, который составляет около 2,5 миллиардов долларов. , разделенный пропорционально между тем, что могло бы быть. Он имеет 32 государства-члена.

Финляндия и Швеция будут знать о своей роли в оборонном планировании НАТО и о любых других юридических обязательствах или обязательствах по обеспечению безопасности, которые они могут иметь, таких как проверка личного состава и обработка конфиденциальной информации.

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