Глава НАТО рассматривает инаугурацию Байдена как «новую главу» для альянса.

Президент нас Джо Байден Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на этой неделе, что он «решительный сторонник» НАТО, и с его приходом к власти альянс можно было бы укрепить.
«Президент Байден и его инаугурация в качестве нового президента знаменуют собой новую главу в нашем альянсе, потому что Джо Байден является решительным сторонником НАТО. Он хорошо знает НАТО», – сказал глава НАТО Хедли Гэмбл на CNBC в четверг.
Он добавил, что это будет возможностью для дальнейшего укрепления НАТО, отметив, что Байден хочет восстановить альянсы.
Приверженность США НАТО достигла своего предела при бывшем президенте Дональде Трампе. Несколько раз Союзники атаковали, чтобы заплатить группе меньше, чем их справедливая доля.
Столтенберг сказал, что надеется на сотрудничество с новой администрацией для решения проблем по всему миру.
«Мы сталкиваемся одновременно с множеством проблем: подъемом Китая, … изменением глобального баланса сил, более решительным применением силы Россией против своих соседей на Украине и в других местах, а затем, конечно, постоянной угрозой террористических атак».
«Никто из нас не может справиться с этим в одиночку, мы должны стоять вместе», – сказал он. «Я не верю только в Америку и не верю только в Европу. Я верю в Европу и Северную Америку вместе в НАТО».
Американские силы и присутствие НАТО в Афганистане и Ираке
Отдельно Столтенберг приложил все усилия, чтобы вывести войска США из Афганистана и Ирака.
“Мы должны быть осторожны [about] «Он не уезжает рано. Между тем, никто не хочет оставаться в Афганистане или Ираке дольше, чем необходимо», – сказал он.
На прошлой неделе Пентагон объявил, что численность американских войск в обеих странах уменьшилась. Уменьшено до 2500, По указанию Трампа, когда он был президентом.
Управляй этим Она подписала соглашение с талибами в феврале. Он направлен на постоянное прекращение огня в Афганистане и сокращает военное присутствие США в стране.
Для меня важно то, что мы принимаем решения вместе, что мы координируем все, что делаем в Афганистане.
НАТО также имеет персонал в Афганистане и Ираке.
Столтенберг сказал, что НАТО ведет тесные консультации с новой администрацией США. «Мы столкнемся с трудной дилеммой», – сказал он.
Отъезд может привести к риску потерять успехи, достигнутые Афганистаном в борьбе с международным терроризмом и достижении социального прогресса, но оставаться на месте означает продолжать участвовать в «тяжелом военном конфликте».
«Для меня важно то, что мы принимаем решения вместе и координируем все, что мы делаем в Афганистане», – сказал он.
Столтенберг добавил, что НАТО планирует расширить свое присутствие в Ираке.
«Я твердо верю, что лучший способ предотвратить возвращение террористов ИГИЛ – это обучить иракские силы и помочь им в борьбе с самими террористами», – сказал он.
Мэтт Кленч из CNBC внес свой вклад в этот отчет.