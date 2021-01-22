Глава НАТО рассматривает инаугурацию Байдена как «новую главу» для альянса.

Президент нас Джо Байден Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на этой неделе, что он «решительный сторонник» НАТО, и с его приходом к власти альянс можно было бы укрепить.

«Президент Байден и его инаугурация в качестве нового президента знаменуют собой новую главу в нашем альянсе, потому что Джо Байден является решительным сторонником НАТО. Он хорошо знает НАТО», – сказал глава НАТО Хедли Гэмбл на CNBC в четверг.

Он добавил, что это будет возможностью для дальнейшего укрепления НАТО, отметив, что Байден хочет восстановить альянсы.

Приверженность США НАТО достигла своего предела при бывшем президенте Дональде Трампе. Несколько раз Союзники атаковали, чтобы заплатить группе меньше, чем их справедливая доля.

Столтенберг сказал, что надеется на сотрудничество с новой администрацией для решения проблем по всему миру.

«Мы сталкиваемся одновременно с множеством проблем: подъемом Китая, … изменением глобального баланса сил, более решительным применением силы Россией против своих соседей на Украине и в других местах, а затем, конечно, постоянной угрозой террористических атак».

«Никто из нас не может справиться с этим в одиночку, мы должны стоять вместе», – сказал он. «Я не верю только в Америку и не верю только в Европу. Я верю в Европу и Северную Америку вместе в НАТО».