Глава НАТО: Финляндия и Швеция могут присоединиться очень быстро

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция будут приняты с распростертыми объятиями, если решат присоединиться к военной организации, состоящей из 30 стран, и смогут очень быстро стать ее членами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что Финляндия и Швеция примут друг друга с распростертыми объятиями, если решат присоединиться к военной организации, состоящей из 30 стран, и смогут очень быстро стать ее членами.

Комментарии Столтенберга прозвучали на фоне роста общественной поддержки членства в НАТО в Финляндии и Швеции в ответ на войну России в Украина. Предположения СМИ в двух странах указывают на то, что они могут подать заявку в середине мая.

«Это их решение, — сказал Столтенберг. — Но если они решат двигаться вперед, Финляндию и Швецию окажут теплый прием, и я ожидаю, что этот процесс пойдет быстро».

Он не назвал конкретных сроков, но сказал, что эти двое могут рассчитывать на некоторую защиту, если Россия попытается запугать их с момента подачи заявки на членство до их официального вступления.

Столтенберг сказал, что он «уверен, что есть способы пройти этот переход таким образом, чтобы он был достаточно хорошим и работал на благо как Финляндии, так и Швеции».

Коллективная безопасность НАТО гарантирует, что все государства-члены должны оказывать помощь любому союзнику, подвергшемуся нападению. Столтенберг добавил, что несколько союзников по НАТО уже пообещали военную поддержку Украине на сумму не менее 8 миллиардов долларов.

Перед началом войны на Украине президент России Владимир Путин потребовал от НАТО прекратить расширение и вывести свои войска от границ России. Так что Москва вряд ли будет приветствовать перспективу вступления Финляндии и Швеции в трансатлантический союз.

Финляндия имеет историю конфликтов с Россией, с которой она имеет общую границу протяженностью 1340 километров (830 миль). Финны участвовали в десятках войн против своего восточного соседа, на протяжении веков в составе Королевства Швеция и как независимая страна, включая две войны с Советским Союзом с 1939 по 1940 год и с 1941 по 1944 год.

Однако в послевоенный период Финляндия стремилась к прагматичным политическим и экономическим отношениям с Москвой, оставаясь неприсоединившейся в военном отношении и нейтральной буферной зоной между Востоком и Западом.

Швеция более 200 лет избегала военных союзов, выбрав путь мира после столетий войн со своими соседями.

Обе страны положили конец традиционному нейтралитету, вступив в Европейский союз в 1995 году и углубив сотрудничество с НАТО. Однако большинство людей в обеих странах остались против полноправного членства в альянсе — до сих пор.

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