Глава оккупированной Россией части Донецка заявил, что посещал «Солидар»

(Рейтер) Высокопоставленный чиновник, назначенный Москвой в оккупированных частях Донецкой области на востоке Украины, заявил поздно вечером в воскресенье, что посетил город Солидар, который, по утверждению России, был захвачен ранее в этом месяце.

Официальный представитель Деннис Пушлин разместил короткий видеоклип в приложении для обмена сообщениями Telegram, в котором показано, как он едет и идет по ничейной земле и разрушенным зданиям.

«Я был сегодня в «Солидаре», — сказал Пушлин в сопроводительном заявлении.

Агентство Reuters не смогло самостоятельно проверить, когда и где было снято видео.

11 января российская частная военная группа «Вагнер» заявила, что захватила «Солидар», а власти, назначенные Россией в Донецкой области на востоке Украины, заявили на прошлой неделе, что они контролируют город соледобывающих предприятий.

Украина никогда публично не заявляла, что город был захвачен российскими войсками. В воскресенье Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил в ежедневной сводке, что российские силы обстреляли украинские позиции в этом районе.

В своем заявлении Пушлин сказал, что шахты «Солидар» повреждены и «трудно» спуститься вниз.

Этот город вместе с Бахмутом к северо-востоку уже несколько месяцев находится в центре ожесточенных боев, а на прошлой неделе российские прокси-силы заявили, что они также захватили Клищевку, небольшую деревню недалеко от Бахмута.

Так называемая Донецкая Народная Республика является одним из четырех регионов Украины, которые Москва объявила своим вассалом в сентябре в ходе учений, которые Украина и ее союзники назвали «фиктивным» принудительным референдумом.

(Репортаж Лидии Келли в Мельбурне; под редакцией Кларенса Фернандеса)