Глава ООН по правам человека выразил обеспокоенность по поводу ограничений Китая и России для гражданского общества

ЖЕНЕВА, 7 марта (Рейтер). Глава ООН по правам человека Фолькер Дюрк во вторник раскритиковал правительства, включая Китай и Россию, за их подавление гражданского общества.

Долгожданное выступление Турка стало самым всеобъемлющим с тех пор, как в октябре он вступил в должность в расположенном в Женеве Совете ООН по правам человека.

Турк, австриец, сказал, что его главное послание правительствам было прислушиваться к людям, жертвам и правозащитникам.

«Жесткий контроль над общественным пространством — это опасная слабость характера», — сказал он, сославшись на инциденты в Китае и России, в частности, на «произвольное задержание» Пекином правозащитников и адвокатов и в России. Закрытие газет.

Турк начал выступление с «шокирующих масштабов» о влиянии войны на Украину, которая нанесет ущерб правам украинцев «для грядущих поколений».

Позже он осудил вооруженные силы Мали за «серьезные нарушения» и подчеркнул необходимость продолжения независимого надзора за ситуацией в Эфиопии после того, как агентство Reuters сообщило, что Аддис-Абеба стремится положить конец расследованию ООН зверств войны с Тигре.

В редкой критике западных демократий Терк поднял вопрос о насилии полиции США в отношении чернокожих и возможном рекордном падении уровня жизни в Великобритании, призвав Лондон поговорить с бастующими рабочими.

Еще неизвестно, примет ли Запад во внимание, уделяет ли он достаточно внимания нарушениям прав Китая, в том числе крупномасштабным задержаниям уйгуров в Синьцзяне, о которых он упоминал на 30-й минуте своего 37-минутного выступления. Терк сказал, что его офис открыл линии связи для решения проблем с правами в Китае.

Китай категорически отрицает какие-либо правонарушения.

Эмма Фардж сообщает; Монтаж Матиаса Уильямса и Алекса Ричардсона

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