Глава польской федерации шашек извинился за инцидент с поднятием российского флага – спорт

Москва, 28 апреля. / ТАСС /. Дамиан Ришка, президент Польской федерации шашек, принес свои извинения за передачу российского национального флага во время женского чемпионата мира 2021 года в Варшаве, сообщил в среду польский портал Sport.onet.

В связи с текущими санкциями, введенными Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), до декабря 2022 года российским спортсменам запрещено участвовать в чемпионатах мира, Олимпийских играх и Паралимпийских играх под национальным флагом и под ритм своего государственного гимна.

Варшава примет финальную серию чемпионата мира по футболу среди женщин-2021, которая проводится ежегодно с 1973 года с 23 апреля по 3 мая и включает действующую чемпионку Тамару Тансикосину из России и Польши Наталью Садовскую, которая борется за новую чемпионку. заглавие.

По данным Sport.onet, во время матча четвертого круга игроков во вторник “в Интернете появился организатор и сначала удалил плакат с висящим на столе российским флагом. Это еще не конец. Затем флаг лежит на столе”. также.”

После аварии шестикратная чемпионка мира Тансикузина проиграла четвертый раунд своей польской сопернице Садовской.

А польский сайт процитировал Решку как извиняющегося за инцидент, поскольку, по его словам, они были вынуждены сделать это сразу во время матча по запросу Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое пригрозило запретить Всемирную ассоциацию шашек. . (FMJD).

Женский чемпионат мира по футболу FIFA 2021 в Варшаве состоит из девяти раундов, каждый из которых приносит победителю 12 очков. Первый участник, набравший 54 очка, побеждает на чемпионате мира.

Санкции против российского спорта

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря 2020 года частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде санкций против российского спорта.

Решением Спортивного суда российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Гимн России также исключен из использования в международных спортивных турнирах на следующие два года, включая предстоящие этим летом Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.