Москва, 16 марта. Президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил ТАСС во вторник, что вакцина от коронавируса Ковивац, разработанная Центром Чумакова Российской академии наук, имеет широкий международный потенциал, поскольку эти вакцины широко используются для широкого круга пациентов.

«Вакцина Covivac имеет действительно огромный потенциал не только внутри страны, но и во всем мире. Огромный мировой опыт использования таких инактивированных полных вирусных вакцин показывает, что эти« мягкие »вакцины могут использоваться для широкого круга пациентов.« У нас есть вакцина, и работа заключается в ее продвижении », – сказал он.

Полную инактивированную вакцину Covivac зарегистрировали в Центре Чумакова Минздравом России 19 февраля. Полные вирусные вакцины основаны либо на искусственно ослабленных вирусах, не способных вызывать заболевание, либо на убивающих (инактивирующих) вирусах. Это была третья вакцина в России, одобренная для массового использования. Согласно предыдущим отчетам, планируется производить десять миллионов доз Covivac в год.

Федеральный научный центр исследования и разработки иммунологических и биопрепаратов имени Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 г.) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. Сегодня Центр Чумакова считается ведущей мировой исследовательской организацией в области медицинской вирусологии. У нее есть собственные вакансии по производству вакцин.