Глава Росатома предлагает национализировать ключевые отрасли экономики

(Рейтер) — Глава Федерального агентства по борьбе с преступностью России предложил в субботу вернуть ключевые отрасли экономики в собственность государства, чтобы поддержать войну Москвы в Украине.

Москва уже конфисковала активы или купила их с большой скидкой у некоторых западных компаний, которые ушли из России или свернули свою деятельность после вторжения.

«В основном речь идет об экономической безопасности на войне», — заявил глава следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе онлайн-конференции. Пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики.

Для Бастрыкина, который подчиняется непосредственно президенту Владимиру Путину, это был необычный набег на экономическую политику.

В 1990-х годах, после распада коммунистического Советского Союза, Россия провела крупномасштабную и часто беспорядочную приватизацию.

Некоторые из наиболее ценных активов страны оказались в руках так называемых олигархов, многие из которых впоследствии продали свои компании или были вынуждены передать контроль государству при Путине.

Российская экономика и государственная казна сильно зависят от добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

Государство уже контролирует «Газпром» (GAZP.MM), крупнейшего производителя природного газа в России. Его крупнейшая нефтяная компания «Роснефть» (ROSN.MM) формально не находится под контролем правительства, но ее возглавляет Игорь Сечин, давний союзник Путина.

Москва не характеризует свою интервенцию на Украине как вторжение и говорит, что ей следовало действовать, чтобы защитить русскоязычную Украину и избежать угрозы со стороны НАТО.

Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Кевина Леви и Марка Поттера

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