Глава Роскосмоса заявил, что сотрудничество с Европой сейчас невозможно

Фотография генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина перед ежегодным обращением президента Владимира Путина к Федеральному Собранию в Москве, Россия, 15 января 2020 г. REUTERS/Maxim Shemetov

24 марта (Рейтер) — Глава космического ведомства России заявил в четверг, что Европа разрушила сотрудничество, наложив санкции на его агентство, и что ракеты, предназначенные для запуска европейских спутников, теперь будут использоваться российскими компаниями или странами, дружественными Москве.

Это касается примерно 10 ракет, заявил в интервью китайскому телевидению глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«На данный момент, после того, как Европейское космическое агентство и весь Евросоюз заняли бешеную позицию по поводу проведения (российской) специальной военной операции на Украине и ввели санкции против «Роскосмоса», мы считаем дальнейшее сотрудничество невозможным», — сказал Рогозин.

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Космический разлом оказал ощутимое влияние с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину и на нее обрушилась волна международных санкций.

На прошлой неделе Европейское космическое агентство заявило, что приостанавливает сотрудничество с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars для поиска признаков жизни на Марсе.

В понедельник британский спутниковый проект OneWeb заявил, что заключил контракт со SpaceX Илона Маска на вывод своих спутников на орбиту после того, как 4 марта запуск 36 спутников с российского космодрома Байконур в Казахстане был отменен из-за требований, предъявленных в последнюю минуту Москвой. Подробнее

Рогозин заявил, что возобновление космического сотрудничества с Европой в той или иной форме будет возможно только в том случае, если европейская сторона задумается о том, «что она разрушила в своих руках», и проведет откровенный разговор с Москвой.

Рогозин ранее заявлял, что санкции против России могут «разрушить» американо-российское партнерство на Международной космической станции, с которой 30 марта на Землю должны вернуться два россиянина и американец.

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(сообщает Марк Тревельян) из Лондона. Монтаж Грант МакКолл

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