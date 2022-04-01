Глава Роскосмоса заявил, что сотрудничество с Европой сейчас невозможно

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
24 марта (Рейтер) — Глава космического ведомства России заявил в четверг, что Европа разрушила сотрудничество, наложив санкции на его агентство, и что ракеты, предназначенные для запуска европейских спутников, теперь будут использоваться российскими компаниями или странами, дружественными Москве.
Это касается примерно 10 ракет, заявил в интервью китайскому телевидению глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«На данный момент, после того, как Европейское космическое агентство и весь Евросоюз заняли бешеную позицию по поводу проведения (российской) специальной военной операции на Украине и ввели санкции против «Роскосмоса», мы считаем дальнейшее сотрудничество невозможным», — сказал Рогозин.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
Космический разлом оказал ощутимое влияние с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину и на нее обрушилась волна международных санкций.
На прошлой неделе Европейское космическое агентство заявило, что приостанавливает сотрудничество с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars для поиска признаков жизни на Марсе.
В понедельник британский спутниковый проект OneWeb заявил, что заключил контракт со SpaceX Илона Маска на вывод своих спутников на орбиту после того, как 4 марта запуск 36 спутников с российского космодрома Байконур в Казахстане был отменен из-за требований, предъявленных в последнюю минуту Москвой. Подробнее
Рогозин заявил, что возобновление космического сотрудничества с Европой в той или иной форме будет возможно только в том случае, если европейская сторона задумается о том, «что она разрушила в своих руках», и проведет откровенный разговор с Москвой.
Рогозин ранее заявлял, что санкции против России могут «разрушить» американо-российское партнерство на Международной космической станции, с которой 30 марта на Землю должны вернуться два россиянина и американец.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
(сообщает Марк Тревельян) из Лондона. Монтаж Грант МакКолл
Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».