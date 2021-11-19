Глава Роскосмоса заявил, что экипаж Dragon SpaceX «достаточно безопасен» для полета российских космонавтов

В будущем российским космонавтам будет разрешено летать на Международную космическую станцию ​​на борту космической капсулы SpaceX Crew Dragon, поскольку технология уже доказала свою безопасность и надежность.

Директор Российского космического агентства Роскосмос Об этом заявил Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на Международном астронавтическом конгрессе в Дубае в понедельник (25 октября). Об этом сообщает SpaceNews .

Россия, которая монополизировала пилотируемые космические полеты после ухода НАСА Космический корабль В 2011 году он ранее открыто заявлял об их нежелании летать на частных космических кораблях США, ссылаясь на отсутствие у SpaceX опыта. Рогозин сказал, что сейчас изменилось SpaceX Уже выполнены четыре успешных пилотируемых полета.

В мае 2020 года SpaceX доставила первых космонавтов на космическую станцию ​​в рамках проекта тестовая поездка . Могучая четверка Экипаж -1 А также Экипаж 2 Это произойдет в ноябре 2020 года и апреле 2021 года соответственно. В сентябре SpaceX успешно запустила свою первую коммерческую орбитальную миссию. Вдохновение 4 , первый орбитальный полет гражданского экипажа непрофессиональных космонавтов.

«С нашей точки зрения, SpaceX уже приобрела достаточно опыта, чтобы мы могли отправлять наших астронавтов на Crew Dragon», — сказал Рогозин через переводчика. По данным SpaceNews .

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Space News заявили, что комментарии важны для НАСА, которое заинтересовано в обмене местами между Crew Dragon и российским космическим кораблем Союз.

Рогозин сказал, что два космических агентства обсудят возможные будущие договоренности во время встречи на конференции.

«Я думаю, что мы сможем обсудить кандидатов, которые могут отправиться на космическую станцию ​​на борту Crew Dragon — российских космонавтов и американских космонавтов, которые отправятся на космическую станцию ​​на российском космическом корабле», — сказал Рогозин, сообщает SpaceNews.

НАСА и SpaceX в настоящее время находятся в последних днях подготовки к запуску миссии Crew-3, который запланирован на воскресенье (31 октября). В рамках этой миссии экипаж из четырех человек — астронавты НАСА Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт ЕКА Матиас Маурер — отправятся на Международную космическую станцию, чтобы начать шестимесячную миссию.

Миссия SpaceX Crew-4 состоится в апреле 2022 года с участием астронавтов НАСА Кьелла Линдгрена, Роберта Хайнса и Саманты Кристофоретти из ЕКА. Четвертый член экипажа не объявлен.

Об этом сообщает SpaceNews Что российский космонавт, скорее всего, не присоединится к миссии «Дракон» раньше, чем в Crew-5. Самая ранняя дата полета американского астронавта на борт «Союза» наступит осенью 2022 года, поскольку НАСА решило не получать место при запуске «Союза МС-21» в марте 2022 года, сообщает Space News.

SpaceNews сообщает, что НАСА заинтересовано в использовании «смешанных экипажей» по крайней мере одного астронавта НАСА и одного космонавта Российского космического агентства в каждой миссии, чтобы обеспечить постоянное присутствие обеих стран на космической станции. Такое расположение позволило бы космическим агентствам сохранять свои части орбитальной позиции, даже если их космические такси были припаркованы на более длительный период времени.

«Важно то, что соглашение должно работать на всех нас», — заявила на той же пресс-конференции заместитель администратора НАСА Пэм Милрой, сообщает SpaceNews. «У нас есть соображения, и у нее тоже».

Последняя пилотируемая космическая миссия SpaceX, четырехдневная программа Inspiration4, была отмечена Незначительная проблема в капсульном туалете . По словам Билл Герстенмайер, вице-президент SpaceX по конструкции и надежности полетов, трубка в резервуаре для отработанной мочи оборвалась, и жидкость попала в пропеллерную систему. Он сказал поздно в понедельник На брифинге НАСА.

Неисправность не повлияла на полет, но загрязнение химическим веществом для обращения с отходами было обнаружено под полом капсулы во время инспекций после посадки. Как сообщает SpaceNews, проверки космического корабля Crew-2 Crew Dragon, который в настоящее время пристыкован к станции, также показали признаки коррозии, но, судя по результатам лабораторных испытаний в аналогичных условиях окружающей среды, со временем коррозия не растет.