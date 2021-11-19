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Глава Роскосмоса заявил, что экипаж Dragon SpaceX «достаточно безопасен» для полета российских космонавтов

19 ноября, 2021
Marfa Fedoroa

В будущем российским космонавтам будет разрешено летать на Международную космическую станцию ​​на борту космической капсулы SpaceX Crew Dragon, поскольку технология уже доказала свою безопасность и надежность.

Директор Российского космического агентства Роскосмос Об этом заявил Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на Международном астронавтическом конгрессе в Дубае в понедельник (25 октября). Об этом сообщает SpaceNews.

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