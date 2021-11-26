Начальник авиакосмической промышленности России Дмитрий Рогозин давление Олигархи его страны перенимают опыт своих западных коллег и инвестируют в космос после путешествия британского миллиардера Ричарда Брэнсона к границам космоса.
Брэнсон и пять сотрудников Virgin Galactic нарушили границы признанного США космоса в воскресенье и стали свидетелями нескольких минут невесомости на высоте 86 километров на борту VSS Unity. Экспедиция дала 70-летнему Брэнсону даже один О бизнесмене Джеффе Безосе, который 20 июля планирует запустить Blue Origin в космос.
«Я надеюсь, что однажды наш миллиардер начнет тратить свои деньги не на обычные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и космических знаний», — написал Рогозин.
В последние годы российский космический сектор пострадал от коррупции, в том числе от скандалов о многомиллиардных хищениях, связанных со строительством новой стартовой площадки Восточный на Дальнем Востоке.
Россия также является участником прибыльного сектора космического туризма, отправив восемь туристов на Международную космическую станцию (МКС) на своих ракетах в 2000-х годах.
Космическое агентство Рогозина Роскосмос объявило, что 8 декабря отправит японского миллиардера Юсаку Маэдзаву и кинопродюсера Юдзу Хирано на Международную космическую станцию на борту российского космического корабля. Кроме того, Роскосмос заявляет, что в октябре отправит актрису и режиссера на Международную космическую станцию для съемок художественного фильма, сопродюсером которого выступил Рогозин, который надеется составить конкуренцию партнерству НАСА с голливудской звездой Томом Крузом.
Рогозин похвалил Брэнсона, а также отметил, что миллиардер и его команда не выходили за международно признанные границы космоса, известные как линия Кермана.
«Мы можем согласиться с рядом экспертных заявлений о том, что суборбитальный полет не имеет ничего общего с профессиональным космическим полетом, но, тем не менее, это историческое событие с точки зрения развития технологий и расширения возможностей человечества увидеть нашу планету из космоса».
Агентство AFP внесло свой вклад в подготовку отчета.
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