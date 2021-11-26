Брэнсон и пять сотрудников Virgin Galactic нарушили границы признанного США космоса в воскресенье и стали свидетелями нескольких минут невесомости на высоте 86 километров на борту VSS Unity. Экспедиция дала 70-летнему Брэнсону даже один О бизнесмене Джеффе Безосе, который 20 июля планирует запустить Blue Origin в космос.

Начальник авиакосмической промышленности России Дмитрий Рогозин давление Олигархи его страны перенимают опыт своих западных коллег и инвестируют в космос после путешествия британского миллиардера Ричарда Брэнсона к границам космоса.

«Я надеюсь, что однажды наш миллиардер начнет тратить свои деньги не на обычные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и космических знаний», — написал Рогозин.

В последние годы российский космический сектор пострадал от коррупции, в том числе от скандалов о многомиллиардных хищениях, связанных со строительством новой стартовой площадки Восточный на Дальнем Востоке.

Россия также является участником прибыльного сектора космического туризма, отправив восемь туристов на Международную космическую станцию ​​(МКС) на своих ракетах в 2000-х годах.

Космическое агентство Рогозина Роскосмос объявило, что 8 декабря отправит японского миллиардера Юсаку Маэдзаву и кинопродюсера Юдзу Хирано на Международную космическую станцию ​​на борту российского космического корабля. Кроме того, Роскосмос заявляет, что в октябре отправит актрису и режиссера на Международную космическую станцию ​​для съемок художественного фильма, сопродюсером которого выступил Рогозин, который надеется составить конкуренцию партнерству НАСА с голливудской звездой Томом Крузом.

Рогозин похвалил Брэнсона, а также отметил, что миллиардер и его команда не выходили за международно признанные границы космоса, известные как линия Кермана.

«Мы можем согласиться с рядом экспертных заявлений о том, что суборбитальный полет не имеет ничего общего с профессиональным космическим полетом, но, тем не менее, это историческое событие с точки зрения развития технологий и расширения возможностей человечества увидеть нашу планету из космоса».

Агентство AFP внесло свой вклад в подготовку отчета.