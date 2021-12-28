Глава Роскосмоса поздравил с успешным запуском ракеты-носителя «Ангара» — наука и космос

Москва, 27 декабря. / ТАСС /. Глава Российской аэрокосмической корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин поздравил руководство Воздушно-космических сил России — разработчиков ракеты-носителя «Ангара» с успешным пуском.

«Поздравляю руководство Воздушно-космических сил России, оперативный состав космодрома Плесецк, Центра имени Хруничева, Научно-производственного объединения Энергомаш, Научно-производственного центра автоматики и приборостроения, Наземно-космического оперативного центра. Успешный запуск «Тяжелой Ангары»! », — написал он в своем Twitter-аккаунте.

По словам Рогозина, сейчас необходимо дождаться работы ракеты-носителя «Персей», разработанной Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и впервые запущенной ракетой-носителем «Ангара».

Воздушно-космические силы России запустили тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в 22:00 мск в понедельник.

Ракета-носитель «Перси» — модернизированный вариант модуля, первоначально предназначавшегося для ракеты-носителя «Протон-М», была разработана РКК «Энергия». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что ракета-носитель Percy впервые будет запущена на тяжелой ракете-носителе Ангара-А5 в 2021 году.

«Ангара» — это семейство российских ракет-носителей, и его версии варьируются от легких до тяжелых. В новом семействе используются экологически чистые топливные компоненты. Две тяжелые ракеты «Ангара» были запущены из Плесецка — 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года.