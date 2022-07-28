Глава Роскосмоса пригрозил заблокировать доступ к новому манипулятору Международной космической станции

Вторжение в Украину повлияло на продолжающееся партнерство России с США и Европой в космосе. Вчера Европейское космическое агентство объявило о полном прекращении сотрудничества со своим российским коллегой в предстоящей миссии на Марс, что побудило Роскосмос поставить под угрозу доступ к новому европейскому роботизированному манипулятору.

Европейское космическое агентство и Россия должны были запустить посадочный модуль и посадочный модуль на Марс в сентябре в рамках миссии ExoMars, но вчера Совет ЕКА объявил, что не будет сотрудничать с Россией в этой миссии из-за вторжения России в Украину, заявил директор ЕКА. — сказал генерал Джозеф. Ашбахер Написал в Твиттере во вторник.

В результате Совет поручил мне прекратить приостановленное в настоящее время сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars Rover и Surface Platform. Новые идеи о дальнейших действиях будут представлены другими партнерами на брифинге 20 июля, и подробности будут опубликованы позже. — Джозеф Ашбахер (@AschbacherJosef) 12 июля 2022 г.

Космическое агентство опубликовало утверждение Ранее в феврале он осудил войну, заявив, что это «оценка последствий для каждой из наших текущих программ, проводимых в сотрудничестве с российским государственным космическим агентством «Роскосмос». Европейское космическое агентство приостановило миссию ExoMars, но в недавнем решении Совета было объявлено, что Европейское космическое агентство официально прекращает сотрудничество с Российским космическим агентством в рамках миссии на Марс. В апреле Европейское космическое агентство объявило, что не будет участвовать в уведомлениях о предстоящем полете российской Луны к Луне по тем же причинам.

Вскоре после оглашения решения правления директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин принялся восторженно отзываться о Европейском космическом агентстве. кабель страница. Рогозин писал: «Задумывался ли глава Европейского космического агентства о том, сколько тысяч ученых и инженеров в Европе и России он перечеркнул своим решением?» «Готов ли он ответить на саботаж совместной миссии на Марс?» Он добавил, что Роскосмос работает над восстановлением файла Казачук Посадочный модуль, построенный Россией для миссии ExoMars и доставленный в Италию в 2019 году в рамках подготовки к запуску.

Затем Рогозин приступил к «возглавлению» астронавтов Роскосмоса на борту Международной космической станции, чтобы остановить их работу над европейским роботизированным манипулятором, прикрепленным к российской орбитальной части космической станции, и бросить вызов Ашбахеру из ЕКА «полетать в космос» и сделать это самому. Стрела длиной 11,28 метра была запущена в космос в июле 2021 года и предназначена для работы за пределами российской части космической станции. Но роботизированная рука еще не полностью установлена; Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев из Российского космического агентства (Роскосмос) в апреле прошлого года совершили выход в открытый космос, чтобы начать установку гигантской руки. Артемьев должен отправиться в еще один космический полет 21 июля вместе с астронавтом ЕКА Самантой Христофорити, чтобы помочь завершить монтажные работы. Этот предстоящий космический полет сейчас под вопросом, но неясно, будут ли космонавты выполнять «приказ» Рогозина. Что касается будущего миссии «ЭкзоМарс», то оно также вызывает сомнения, но Ашбахер сказал, что ЕКА будет больше говорить по этому вопросу во время брифинга 20 июля.

В последнее время напряженность между Россией и ее партнерами по Международной космической станции была высокой. Российское космическое агентство недавно Распространять Фотографии на официальном Telegram-канале, на которых три космонавта держат флаги поддерживаемых Россией регионов Украины в поддержку продолжающегося вторжения. В результате НАСА выступило с редким заявлением, осуждающим использование орбитальной позиции в качестве места для ведения политической пропаганды.

В феврале президент США Джо Байден объявить Что международные санкции, введенные против России, коснутся и ее космической программы, отметив, что санкции «приведут к ухудшению состояния ее авиационной отрасли». Россия не может позволить себе потерять своих европейских и американских коллег, поэтому главе Роскосмоса, возможно, следует успокоиться и обеспечить бесперебойную работу орбитальной космической станции.

болееВывозить мусор с Международной космической станции стало намного проще.