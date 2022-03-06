Глава Роскосмоса пригрозил прекратить сотрудничество из-за западных санкций

Глава российского космического агентства «Роскосмос» снова угрожает закрыть Международную космическую станцию, заявив, что Россия прекратит поставки в США ракетных двигателей и может сократить сотрудничество на станции в ответ на западные санкции против России за ее вторжение. Украина. НАСА заявляет, что работа орбитальной обсерватории проходит нормально.

В интервью российскому государственному телевидению в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, учитывая ситуацию: «Мы не можем предоставить Соединенным Штатам лучшие в мире ракетные двигатели. Пусть они летают на чем-то другом, на метлах, не знаю какие.»

По словам Рогозина, с 1990-х годов Россия поставила в США 122 двигателя РД-180, из которых 98 использовались для запуска ракет-носителей Atlas. Вашингтон пост Он сказал, что двигатели также используются United Launch Alliance, совместным предприятием Lockheed Martin и Boeing для запуска миссий Пентагона по национальной безопасности.

Россия заявила, что прекратит поставку двигателей РД-181, используемых в ракете Antares Northrop Grumman, которая используется для перевозки грузов и грузов на Международную космическую станцию.

Проекты с немцами отменены

В четверг Рогозин написал в Твиттере, что российские космонавты не будут сотрудничать с Германией в совместных экспериментах на российской части Международной космической станции. Роскосмос будет эксплуатировать его самостоятельно. Он продолжил: «Российская космическая программа будет модифицирована на фоне санкций. Приоритетом станет создание спутников в интересах обороны».

Ранее на неделе в другом интервью государственному телевидению Рогозин отметил, что Россия отвечает за навигацию на космической станции, а также за доставку топлива в орбитальную лабораторию. Он сказал, что российское космическое агентство «Роскосмос» «будет внимательно следить за действиями наших американских партнеров, и если они будут продолжать вести себя враждебно, мы вернемся к вопросу о существовании Международной космической станции».

Ранее Россия объявила, что приостановит сотрудничество с Европой по космическим запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане в ответ на западные санкции.

Космическое сотрудничество обычно избегает политики, и когда во вторник во время заседания консультативного совета НАСА его спросили о ситуации, администратор НАСА Билл Нельсон сказал: «Несмотря на проблемы здесь, на Земле, и они значительны… НАСА продолжает рабочие отношения со всеми нашими международным партнерам для обеспечения их безопасности» и текущей безопасной эксплуатации Международной космической станции».

Некоторая информация для этого отчета поступила от Reuters.