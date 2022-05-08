Глава Роскосмоса хвастается ядерным потенциалом и утверждает, что НАТО проиграет «через 30 минут»

новыйТеперь вы можете слушать статьи Fox News!

Российский чиновник хвастался, что Россия уничтожит страны НАТО за «полчаса», если конфликт перерастет в применение ядерного оружия.

Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства «Роскосмос» и бывший вице-премьер, заявил в воскресенье, что в случае ядерной войны «Россия уничтожит страны НАТО в течение получаса».

В годовщину Второй мировой войны Зеленский заявил, что зло вернулось

Он подчеркнул, что такое событие «нельзя допустить, потому что последствия коснутся нашей страны». [entire] Земля.»

Россия выразила страх и обеспокоенность по поводу потенциального применения ядерного оружия, поскольку президент России Владимир Путин готовится отпраздновать День Победы 9 мая, включая массовый военный парад и «ядерную тему», которая, как он надеется, пошлет Европе «предупреждение о конце света». и Соединенные Штаты.

Парад будет включать в себя полет российского самолета Ильюшин Л-80, известного как «Судный день», на котором будет находиться высшее руководство администрации в случае ядерной войны.

Первая леди США Джилл Байден прибыла с неожиданным визитом в разоренную войной Украину.

В качестве главы «Роскосмоса» Рогозин курирует запуск и управление российскими спутниками, что будет включать некоторые переходы к функциям разведки и поддержки войны.

Но Рогозин не привыкать к диковинным комментариям.

Он сделал несколько «неправильных» заявлений после западных санкций, которые наказали Россию за вторжение в Украину, в том числе с угрозами в адрес Международной космической станции.

Великобритания обещает увеличить помощь Украине по мере приближения «пятницы в Европе»

Он также заявил, что российские ракеты «самые надежные в мире», и отметил, что люди, планировавшие санкции, «страдали болезнью Альцгеймера».

«Он просто пригрозил, что космическая станция может отклониться от орбиты на американской или европейской земле. Он сказал, что она не над территорией России, так что вам не о чем беспокоиться», — ранее заявил Fox News Digital бывший астронавт Терри Виртс. , ссылаясь на серию Твиты От Рогозина.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРИМЕНИТЬ FOX NEWS

«Его поведение в последнее время было очень ненормальным, как у Путина», — добавил Виртс. «Я не думаю, что произойдет что-то плохое. Я надеюсь, что мы сможем сохранить наше партнерство, но то, что делает Путин, сильно переходит красную черту».

Рогозин несколько раз появлялся на публике с президентом России Владимиром Путиным, включая его недавний визит на космическую базу Восточный в прошлом месяце, когда Россия принимала президента Беларуси Александра Лукашенко.