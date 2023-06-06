Глава российского Вагнера высмеивает Москву, утверждая, что она нанесла Украине большие потери

[1/2] На кадрах с беспилотника виден горящий бронетранспортер в неизвестном месте после того, как министерство обороны Москвы заявило, что российские войска предотвратили крупное наступление украинских войск в Донецкой области на юге Украины. Читать далее

6 июня (Рейтер) — Москва заявила во вторник, что предотвратила еще одно крупное наступление Украины в Донецке, в результате которого была уничтожена военная техника и нанесены тяжелые потери. Это заявление лидер российской группы наемников «Вагнер» назвал «смехотворной научной фантастикой».

Министерство обороны России заявило, что его силы отразили вторую крупную атаку Украины за два дня, уничтожив, среди прочего, восемь основных боевых танков «Леопард», переданных Украине ее западными союзниками, и 109 бронетранспортеров.

Также сообщается, что общие потери украинцев составили 1500 военнослужащих.

Немедленных комментариев из Киева по поводу утверждений России не последовало, а агентство Reuters не смогло проверить эти утверждения. Обе стороны часто делали заявления о нанесении друг другу тяжелых потерь, которые невозможно проверить независимо.

Но Евгений Пригожин, чья группа Вагнера месяцами воевала в Бахмуте и у которого холодные отношения с Москвой, поставил под сомнение заявление министерства обороны.

В комментариях, размещенных в Telegram-канале его пресс-службы, он сказал, что для убийства многим людям требуется ежедневный прирост в 150 километров (93 мили).

«Поэтому я думаю, что это просто дикая, абсурдная научная фантастика», — сказал Пригожин.

Он саркастически добавил, что запись цифр, данных министерством, означает: «Мы уничтожили всю планету пять раз».

У Пригожина часто возникали конфликты с московским оборонным истеблишментом из-за руководства российской кампанией на Украине, и то, что он говорит, является недостаточной поддержкой его солдат в Вагнере.

Россия заявила, что украинские силы начали крупное наступление на юге Донецкой области, хотя неясно, началось ли долгожданное украинское контрнаступление.

Минобороны России сообщило во вторник в своем Telegram-канале, что Киев оказывает давление второй день подряд.

«Понеся накануне тяжелые потери, киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные части, которые продолжили наступательные действия», — говорится в сообщении ведомства, добавив, что нанесено «сложное огневое поражение».

Украинские официальные лица не упомянули о каких-либо новых серьезных репрессиях и избегали вопросов по этому поводу в понедельник.

Дополнительные репортажи Александра Козухаря в Киеве, Лидии Келли в Мельбурне и Рона Попески в Виннипеге; Автор Лидия Келли. Под редакцией Розальбы О’Брайен

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