Глава российского Вагнера написал в Белый дом о новых санкциях США

(Рейтер) — Глава российского частного военного подрядчика Вагнер в субботу опубликовал короткое письмо в Белый дом с вопросом, в совершении какого преступления обвиняется его компания после того, как Вашингтон объявил о новых санкциях против группировки.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил в пятницу, что Вагнер, который поддержал российские войска во время их вторжения в Украину и претендует на успехи на поле боя, будет признан транснациональной преступной организацией.

Сообщение на английском языке, адресованное Кирби и размещенное в Telegram-канале пресс-службы основателя Вагнера Евгения Пригожина, гласит: «Уважаемый мистер Кирби, не могли бы вы объяснить преступление, совершенное ЧВК Вагнера?»

Кирби описал Вагнера как «преступную организацию, которая совершает массовые зверства и нарушения прав человека».

В прошлом месяце Белый дом заявил, что Вагнер получил партию оружия из Северной Кореи, чтобы помочь нарастить российские силы в Украине.

Министерство иностранных дел Северной Кореи назвало отчет необоснованным, а Пригожин в то время отрицал получение такой передачи, назвав отчет «сплетнями и домыслами».

Вашингтон уже вводил торговые ограничения с Вагнером в 2017 году и снова в декабре, пытаясь ограничить свой доступ к оружию.

В декабре 2021 года Европейский союз ввел собственные санкции в отношении Вагнера, который ведет активную деятельность в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Судане, Мозамбике и Мали, а также на Украине.

Пригожин описал Вагнера как полностью независимую силу со своими самолетами, танками, ракетами и артиллерией.

Он разыскивается в Соединенных Штатах за его вмешательство в выборы в США, что, как он сказал в ноябре, он делал и будет продолжать делать.

(Написано Кевином Леви, под редакцией Хелен Поппер)