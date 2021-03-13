Глава Российского космического агентства описывает американские технологии как «нестабильные» для достижения Международной космической станции, Science News

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, что американские астронавты из НАСА будут использовать свою ракету «Союз» для полета на Международную космическую станцию, потому что американские технологии «ненадежны».

Следующее окно запуска для команды НАСА было перенесено на Международную космическую станцию ​​на борту ракеты SpaceX до 20 апреля.

Полет представляет собой вторую полную миссию космической станции, запущенной на космическом корабле частной компании – перевернутую ракету SpaceX Falcon 9 с капсулой Crew Dragon, которая доставит ее на орбиту.

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Экипаж SpaceX Crew-2, состоящий из четырех человек, состоит из двух астронавтов НАСА, командира миссии Шейна Кимбро и пилота Меган Макартур, а также японского астронавта Акихико Хошейда и другого специалиста миссии Томаса Песке из Европейского космического агентства.

После стыковки с космической станцией они присоединятся к четырем астронавтам из SpaceX Crew-1, прибывшим в ноябре, и доставят астронавтов на орбитальную позицию на борту космического корабля «Союз МС-18».

Вновь прибывший экипаж Crew-2 должен оставаться на орбите в течение шести месяцев, а Crew-1 должен вернуться на Землю к началу мая.

Дмитрий Рогозин сказал в проф. Почта В Facebook написано, что “ полеты на Международную космическую станцию ​​нестабильны. ”

Но он добавил, что Роскосмос «подтвердит свою приверженность совместным соглашениям и духу совместного использования Международной космической станции».

Им (НАСА) срочно нужно было найти страховку и отправить своего человека на наш корабль, чтобы убедиться, что их часть космической станции не осталась без присмотра. Разговоры о смене мест не имеют к этому никакого отношения ”, – пояснил он, отметив, что соглашение было заключено с Axiom Space, подрядчиком НАСА и частной космической компанией, которая планирует в конечном итоге продавать космические полеты человека туристам, которые желаю чтобы. Посетите Международную космическую станцию.

Несмотря на свою прежнюю советскую славу, космический сектор России в последние годы сильно пострадал от недофинансирования и коррупции.

Москва и Вашингтон сотрудничают в космической сфере – одной из немногих оставшихся сфер сотрудничества между двумя противниками холодной войны.

Однако в прошлом году Россия не подписала под руководством США соглашение Artemis для стран, желающих участвовать в плане исследования Луны под руководством НАСА.

В рамках программы Artemis, объявленной во время пребывания в должности бывшего президента США Дональда Трампа, НАСА планирует высадить на Луну первую женщину и следующего мужчину к 2024 году.

Еще один удар по космической репутации России – в прошлом году Роскосмос утратил монополию на пилотируемые полеты на Международную космическую станцию ​​(МКС) после первой успешной миссии американской компании Space X.

SpaceX Илона Маска стал крупным игроком в современной космической гонке и объявил о планах отправить нескольких представителей общественности на Луну в 2023 году в поездке, финансируемой японским миллионером.

Прототип SpaceX Starship взорвался после приземления в Техасе в марте, поднявшись на высоту шести миль (10 километров). Испытательный полет был частью амбициозного проекта компании по доставке людей на Марс.