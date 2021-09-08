Глава российского космического агентства пригласил Илона Маска обсудить исследования космоса и внеземную жизнь

Джефф Безос перед космической капсулой Blue Origin

Джефф Безос, сэр Ричард Брэнсон и Илон Маск, чья группа называлась Newsspace, родили идеи, вдохновленные первой высадкой на Луну в 1969 году, когда Соединенные Штаты победили Советский Союз в космической гонке, и нет никаких сомнений в том, насколько сильно. Каждый из них означает победу в Новой космической гонке.

Основатель Amazon Безос оказался первым, кто полетел в космос после того, как объявил о планах запустить его на борту своего космического корабля New Shepard Blue Origin 20 июля.

Магнат-миллиардер поедет со своим младшим братом Марком, победителем благотворительного аукциона за 28 миллионов долларов и 82-летним астронавтом Уолли Фанк.

Однако Брэнсон объявил, что планирует совершить суборбитальный полет на девять дней раньше Безоса и его брата. Он сообщил в Твиттере, что планирует стать астронавтом 001 во время испытательного полета Virgin Galactic 11 июля.

Хотя Маск, основатель SpaceX и Tesla, сказал, что хочет отправиться в космос и даже «умереть на Марсе», он не сказал, когда он может выйти на орбиту.

SpaceX, похоже, лидирует в более широкой космической гонке миллиардера с несколькими запусками, доставляющими оборудование НАСА на Международную космическую станцию, и партнерскими отношениями для отправки туристов в космос к 2021 году.

6 февраля 2018 года SpaceX отправила ракету на орбиту Марса, находящуюся на расстоянии 140 миллионов миль, с прикрепленным красным талисманом Tesla Roadster.

Илон Маск с капсулой Dragon Crew

НАСА уже выбрало двух астронавтов, которые будут на борту первой пилотируемой миссии Dragon.

SpaceX также начала отправлять в космос созвездия из 60 спутников, чтобы помочь сформировать свою сеть Starlink.

Маск надеется, что это обеспечит взаимосвязанную сеть спутников вокруг Земли, которая принесет бесплатный Интернет людям во всем мире.

Брэнсон и Virgin Galactic придерживаются другого подхода к заселению космоса. Он неоднократно и успешно проводил испытательные полеты самолетов Unity Virgin Galactic.

Первый произошел в декабре 2018 года, а последний – 22 мая, когда скорость полета превысила 2000 миль в час (2,7 Маха).

Более 600 богатых клиентов, в том числе знаменитости Брэд Питт и Кэти Перри, на данный момент забронировали место в космическом полете Virgin за 250 000 долларов (200 000 фунтов стерлингов).

Брэнсон ранее заявлял, что ожидает, что Илон Маск выиграет гонку на Марс со своей собственной ракетной компанией SpaceX.

Ричард Брэнсон с Virgin Galactic

SpaceShipTwo может перевозить шесть пассажиров и двух пилотов. Каждому пассажиру предоставляется одинаковое сиденье с двумя большими окнами – одно сбоку и одно над головой.

Космический корабль имеет длину 60 футов с кабиной диаметром 90 дюймов, что дает астронавтам максимальное пространство для плавания в условиях невесомости.

Он поднимается на высоту 50 000 футов до того, как зажигается ракетный двигатель. SpaceShipTwo отделяется от своего транспортного средства-носителя White Knight II, когда он пересекает 50-мильную отметку.

Пассажиры становятся «космонавтами», когда достигают линии Керман, границы атмосферы Земли.

Затем космический корабль совершит суборбитальный полет с примерно шестью минутами невесомости, а весь полет займет около 1,5 часов.

В апреле 2017 года Безос сообщил, что он финансирует Blue Origin, вкладывая в акции Amazon около 1 миллиарда долларов (720 миллионов фунтов стерлингов) каждый год.

Система состоит из капсулы экипажа, сжатой поверх многоразовой ракеты-носителя “New Shepard”.

Безос – один из самых богатых людей в мире, и Blue Origin успешно запускала New Shepard 15 раз.

На пике полета капсула достигла отметки в 65 миль (104 км), что чуть выше официального порога для выхода в космос, и через семь минут после старта упала вертикально.