Глава российского космического агентства охарактеризовал космические полеты как «твердую пятерку»

Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса, заявил в воскресенье, что космический полет “соревнование” Съемочная группа удалась. «Мы рады, что экипаж благополучно приземлился. Все в порядке, они довольны и довольны полетом. Все отлично, твердая пятерка», – сказал он. агентство новостей Спутник Цитировать Первый канал России. В воскресенье утром космический корабль “Союз МС-18” вернул российскую съемочную группу в составе режиссера Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и космонавта Олега Новицкого. По данным The Guardian, в то время как съемочная группа провела 12 дней на борту Международной космической станции (МКС), Новицки провел в космосе до 191 дня в своей третьей миссии. Ассошиэйтед Пресс (AFP).

После приземления Пересильд сказала, что ей было очень грустно, что их космическое путешествие закончилось так быстро. «Наше приземление сегодня прошло отлично, без сучка и задоринки. Олег отличный, с ним не страшно путешествовать. Мне сегодня немного грустно, потому что 12 дней сначала показались нам долгим сроком, но было трудно прощаться, когда это В конце концов, это был шанс не сделать этого », – цитирует ее телеканал..

соревнование – Первый профессиональный художественный фильм, снятый в космосе

Убедившись в медицинской устойчивости экипажа и космонавта, российские вертолеты перевезли их из города под Карагандой в Казахстане. Затем они сели в самолет, принадлежащий Центру подготовки космонавтов имени Гагарина, чтобы безопасно вернуться на свою тренировочную базу в Звездном городке, Россия, по данным НАСА. Пересильд и Шипенко должны пройти 10-дневную реабилитационную процедуру, которая поможет им адаптироваться к атмосфере Земли. 5 октября съемочная группа прибыла на Международную космическую станцию, чтобы сфотографировать соревнование, Первый профессиональный художественный фильм, снятый в космосе. Пересильд была выбрана из более чем 3000 кандидатов на роль первой актрисы, полетевшей в космос.

Здесь следует отметить, что их путешествие в космос для съемок соревнование По заявлению НАСА, это стало возможным благодаря коммерческой сделке между Роскосмосом и московскими медиа-компаниями. Экипаж вылетел с космодрома Байконур (Казахстан) на российском космическом корабле “Союз МС-19” с космонавтом Антоном Шкаплеровым, ветераном трех космических полетов. Российский режиссер Шипенко снял ключевые сцены во время полета, в которых Пересильд играет кардиохирурга, который отправился на Международную космическую станцию ​​спасти космонавта. Примечательно, что Россия стала первой страной, запустившей в космос представителей киноиндустрии.

(Фото: AP)