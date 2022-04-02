Глава российского космического агентства: Санкции могут поставить под угрозу космическую станцию

Глава российской космической программы заявил в субботу, что будущее Международной космической станции висит на волоске после того, как космические агентства Соединенных Штатов, Европейского союза и Канады пропустили крайний срок для выполнения требований России об отмене санкций в отношении России. компании и устройства.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что госагентство готовит отчет о перспективах международного сотрудничества на станции для представления в федеральные органы «после того, как Роскосмос завершит его анализ».

Рогозин указал российскому государственному телевидению, что западные санкции, некоторые из которых предшествуют текущим российским военным операциям на Украине, могут нарушить работу российских космических кораблей, обслуживающих Международную космическую станцию ​​с грузовыми рейсами. Россия также отправляет пилотируемые миссии на космическую станцию.

Он подчеркнул, что космическая станция нужна западным партнерам и «они не могут обойтись без России, потому что никто, кроме нас, не может доставить топливо на станцию».

«Только двигатели нашего грузового корабля способны скорректировать орбиту Международной космической станции, оберегая ее от космического мусора», — добавил Рогозин.

Позже в субботу Рогозин написал в своем Telegram-канале, что получил ответы от своих западных коллег, в которых они обещали способствовать «более тесному сотрудничеству в отношении Международной космической станции и ее операций».

Он подтвердил свое мнение о том, что «восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным (космическим) проектам может быть достигнуто только при полной и безоговорочной отмене» санкций, которые он назвал незаконными.

Канадское космическое агентство отказалось от комментариев. НАСА и Европейское космическое агентство не сразу ответили на запросы о комментариях по электронной почте.

Космос — последняя оставшаяся область сотрудничества между Москвой и странами Запада. Переговоры между США и Россией о возобновлении совместных полетов на космическую станцию ​​продолжались, когда в прошлом месяце Россия начала свою военную операцию на Украине, введя беспрецедентные санкции в отношении организаций, связанных с российским государством.

Пока США и Россия сотрудничают в космосе. Астронавт НАСА совершил российский полет обратно на Землю Среда после рекордных 355 дней пребывания в США на Международной космической станции возвращается с двумя астронавтами.

Марк Ванде Хи приземлился в капсуле «Союз» в Казахстане вместе с Петром Добровым из Российского космического агентства, который также провел прошлый год в космосе, и Антоном Шкаплеровым. После приземления ветер откинул капсулу на бок, и троица одна за другой вышла на полуденное солнце.

Возвращение Ванде Хея проходило в обычном порядке. Небольшая группа врачей и сотрудников НАСА находилась в режиме ожидания и немедленно отправилась домой вместе с 55-летним астронавтом.

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