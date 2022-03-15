Глава российского космического ведомства ответил на призыв Илона Маска бороться с Путиным

Дети — или некоторые из самых влиятельных людей на земле — сопротивляются.

После короткого периода Бывший парень Граймс Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на «один бой», а глава российской космической программы Дмитрий Рогозин ответил собственным загадочным посланием.

«Ты, чертенок, ты еще молод», — написал Рогозин в твиттере в понедельник.согласно с русская сказка. «Ты слаб, чтобы соревноваться со мной, это было бы пустой тратой времени. Сначала догони моего брата».

Это очень расплывчатое письмо человеку, который, как известно, скрытые угрозы. Но если на секунду надеть наши главные английские шляпы, то можно прийти к некоторым выводам.

Во-первых, немного предыстории: рассказ Александра Пушкина, который цитирует Рогозин, рассказывает о скупом священнике, который нанимает Балду, человека, которого он считает неразумным, чтобы он работал на него. В обмен на работу мужчина трижды бьет священника по голове.

Понимая, что Балда на самом деле очень силен, священник поручает ему задачи, которые кажутся невыполнимыми. Первая задача Балды — собрать долги с демонов в море. Повелитель демонов говорит мужчине, что если он сможет победить своего внука в гонке, то получит деньги.

Балда умеет обмануть черта, заставив его поверить, что кролик его брат и он побежит вместо него, — тогда он сказал отрывок, из которого цитировался Рогозин.

Глава Роскосмоса, похоже, намекает, что Маск слабее Путина, так что бороться с Маском было бы пустой тратой времени. Однако вместо него с генеральным директором SpaceX может драться кто-то другой — и Рогозин может предложить себя в роли героя российского президента.

А может, он говорит, что Маск — это Балда, и так Рогозин описывает свою выходку. В конце концов, Маску, скорее всего, предстоит очень тяжелая борьба с Путиным, обладателем черного пояса по дзюдо (или им, по крайней мере, до этого. Раздетый в исступлении пенальти после вторжения в Украину). Это просто взрыв, чтобы создать рычаги. Но тогда эта интерпретация будет означать и то, что Путин в итоге проиграет, как и морской демон… Так что кто его знает!

Как бы то ни было, сейчас мы находимся на этапе, когда самый богатый человек в мире открыто вызывает мировых лидеров на бой. У нас также есть российские официальные лица, такие как Рогозин, которые тоже взвешивают ситуацию. Другими словами, симуляция явно нарушена.

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