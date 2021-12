Москва, 21 декабря. Министр спорта России Олег Матицын заявил во вторник, что основной задачей Минспорта России на предстоящий год является восстановление международного членства во Всероссийской федерации легкой атлетики (РусАФ) и Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

«для нас [Sports Ministry’s] «Цель на следующий год — восстановить права Российской Федерации и Русады», — сказал Матисин, выступая на расширенном заседании совета директоров министерства. «Это один из наших главных приоритетов, а также юридическая поддержка наших спортсменов».

Министр спорта России также заявил, что любые потенциальные риски или провокации нарушений антидопинговых правил в отношении российских спортсменов недопустимы на предстоящих Олимпийских играх 2022 года, поскольку Rusada все еще пытается вернуть себе свои права в рамках всемирной антидопинговой организации.

«В Токио нарушений антидопинговых правил не было. [during the 2020 Summer Olympics last year]«Я думаю, что такая же ситуация сохранится и в Пекине», — сказал он.

«Следующий год станет знаменательным годом в процессе восстановления статус-кво, и необходимо пресекать любую потенциальную опасность или провокацию в связи с предполагаемым допингом», — сказал Матицын.

«Сейчас мы ведем тотальную борьбу с допингом, и я должен спросить протокол [officers] Зарегистрировать тот факт, что ответственность по этому поводу полностью лежит на начальстве. [of Russian sports] федерации и их технический персонал », — добавил Матиссен, выступая сегодня на заседании расширенного совета директоров Министерства спорта России.

Санкции против российского спорта

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде санкций против российского спорта.

После решения Спортивного арбитражного суда российские спортсмены были лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России и под гимн страны на два года.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать во всех международных спортивных турнирах на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.

Мировая легкая атлетика и РусАФ

Мир легкой атлетики приостановил членство во Всероссийской федерации легкой атлетики в ноябре 2015 года после волны нарушений антидопинговых правил и сформировал специальную рабочую группу по этому вопросу. Однако Всемирная легкая атлетика разрешила чистым спортсменам из России участвовать в международных турнирах с нейтральным статусом или сертифицированным нейтральным спортсменом (ANA) до восстановления членства в Российской Федерации футбола. Статус ANA не позволял российским спортсменам участвовать во всех международных чемпионатах по легкой атлетике под национальным флагом.

22 ноября 2019 года Всемирный совет по легкой атлетике объявил о своем решении продлить приостановку процесса восстановления в Российской Федерации на основании обвинений, выдвинутых Подразделением по легкой атлетике (AIU). По данным World Athletics, 21 ноября 2019 года ИААФ было предъявлено обвинение в «препятствовании расследованию и временному отстранению от должности ряда высокопоставленных официальных лиц ИААФ за манипуляции и сговор».

Временно арестованными высокопоставленными чиновниками на тот момент были глава РосАФ Дмитрий Шляхтин и несколько высокопоставленных лиц из федерации за помощь в подделке документов, которые российский прыгун в высоту Данил Лысенко представил как повод для пропуска допинг-тестов.

В марте 2020 года Всемирный совет по легкой атлетике оштрафовал Россию на 5 миллионов долларов за ее предполагаемое участие в попытке предыдущего руководителя подделать официальные документы прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Вооруженные силы Руанды выплатили штраф 12 августа 2020 года.

17 ноября 2021 года Конгресс Всемирного органа по легкой атлетике, World Athletics, проголосовал за продление приостановления членства во Всероссийской федерации легкой атлетики (РусАФ) до тех пор, пока российская сторона не выполнит все требования для переигровки.