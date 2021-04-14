Глава российской авиакосмической отрасли нападает на США за пренебрежение к Гагарину в почте

В понедельник Россия во главе с президентом Владимиром Путиным отметила 60-летие легендарного полета, сделавшего Гагарина первым человеком на орбите.

Глава Российского космического агентства резко критиковал членов Госдепартамента США за то, что они не упомянули Юрия Гагарина в послании, посвященном 60-летию его исторического полета в космос.

Государственный департамент США Изданный Сообщение в Facebook, посвященное 60-летию полета, а также «технологическому прогрессу и международному сотрудничеству, которому способствуют исследования космоса».

В коротком посте на русском языке не упоминался Гагарин, который подарил Советскому Союзу крупную победу в космической гонке эпохи холодной войны против Соединенных Штатов.

«Дыры А **. Сверхдержавы так не ведут себя», – глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Написал В ответ на Twitter поздно вечером в понедельник.

Рогозин, смелый и дерзкий бывший дипломат, известен провокационными твитами и громкими обвинениями.

В 2014 году заместитель премьер-министра по космосу Рогозин ответил на санкции Запада в отношении России твитом, в котором указывалось, что Соединенные Штаты могут отправлять своих космонавтов в космос «на батуте».

Россия в то время была единственной страной, способной доставлять экипажи на Международную космическую станцию ​​(МКС).

«Батут включен», – саркастически сказал американский миллиардер Илон Маск в 2020 году после того, как его компания SpaceX успешно отправила экипаж на Международную космическую станцию.

Полет Гагарина 12 апреля 1961 года длился 108 минут – это время, за которое он совершил один виток вокруг Земли.

Двадцать три дня спустя Алан Шепард стал первым американцем, побывавшим в космосе. Его полет на Freedom 7 5 мая 1961 года был суборбитальным.