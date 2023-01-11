Глава российской группы Вагнера заявил, что войска захватили «Солидар» | Новости войны между Россией и Украиной

Город на востоке Украины, известный своими соляными шахтами, был эпицентром ожесточенных боев.
Глава группы российских наемников «Вагнер» заявил, что взял под контроль соляной город Солидар на востоке Украины, но на фоне продолжающихся боев в центре города тайна остается тайной.
Солидар был в центре внимания на протяжении многих дней ожесточенных боев, поскольку Россия рассматривает его как ключ к своей кампании за близлежащий стратегический город Бахмут и более крупный восточный регион Украины Донбасс.
Проверить ситуацию на месте не представлялось возможным, украинские официальные лица ситуацию не комментировали.
Отряды Вагнера контролировали всю территорию «Солидара». «В центре города образовался котел, в котором происходят городские бои», — сообщили российские информационные агентства во вторник поздно вечером во вторник, когда глава «Вагнера» Евгений Пригожин, близкий соратник президента России Владимира Путина.
«Количество заключенных будет объявлено завтра», — добавил Пригожин. Группа сообщила через Telegram, что застрявшие украинские военные были предупреждены до полуночи (22:00 мск).
«Солидар» находится примерно в 15 км от Бахмута, и его захват будет иметь символическое, военное и коммерческое значение для России.
Российское государственное информационное агентство позже опубликовало отчет, в котором говорилось, что группа Вагнера захватила соляные шахты в Солидаре после «тяжелых боев», а Пригожин опубликовал фотографию себя в окружении своих наемников в том, что, по его словам, было одной из шахт.
Однако Институт изучения войны, аналитический центр в Вашингтоне, округ Колумбия, выразил осторожность в отношении обвинений России.
«Соледар не был полностью захвачен российскими войсками, несмотря на ложные заявления России о том, что город пал, а Бахмуту грозит неминуемое окружение», — написала она в Твиттере, отметив, что сам Пригожин признал, что боевые действия в городах продолжаются.
Дорого
Президент Украины Владимир Зеленский не упомянул о контроле над «Солидаром» в своем обычном видеообращении во вторник вечером, когда он повторил свой призыв к большему количеству западного оружия, заявив, что Россия стремится активизировать свою военную кампанию. Он не стал уточнять.
Но министерство обороны Украины поздно вечером во вторник написало в Твиттере: «Даже понеся огромные потери, Россия все еще безумно пытается захватить Солидар, где находится крупнейшая в Европе соляная шахта».
Ранее Украина заявляла, что ее силы все еще удерживают свои позиции в «Солидаре», отражая атаки, за которыми следует волна за волной российских войск, стремящихся к своей первой победе на поле боя за несколько месяцев.
Захват «Солидара» станет самым большим достижением России с августа после серии унизительных отступлений на северо-востоке и юге во второй половине 2022 года.
Но любая победа в Бахмуте обойдется дорого, поскольку силы обеих сторон понесли тяжелые потери в одних из самых ожесточенных сражений со времен вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года.
В последние дни Киев опубликовал фотографии, на которых видно, что, по его словам, многие российские солдаты погибли в грязных полях.
Москва заявляет, что захват Бахмута станет решающим шагом к полному контролю над Донецкой областью Украины, одной из четырех областей, которые, как она утверждала, она аннексировала два месяца назад.
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