Глава российской группы Вагнера заявил, что войска захватили «Солидар» | Новости войны между Россией и Украиной

Глава группы российских наемников «Вагнер» заявил, что взял под контроль соляной город Солидар на востоке Украины, но на фоне продолжающихся боев в центре города тайна остается тайной.

Солидар был в центре внимания на протяжении многих дней ожесточенных боев, поскольку Россия рассматривает его как ключ к своей кампании за близлежащий стратегический город Бахмут и более крупный восточный регион Украины Донбасс.

Проверить ситуацию на месте не представлялось возможным, украинские официальные лица ситуацию не комментировали.

Отряды Вагнера контролировали всю территорию «Солидара». «В центре города образовался котел, в котором происходят городские бои», — сообщили российские информационные агентства во вторник поздно вечером во вторник, когда глава «Вагнера» Евгений Пригожин, близкий соратник президента России Владимира Путина.

«Количество заключенных будет объявлено завтра», — добавил Пригожин. Группа сообщила через Telegram, что застрявшие украинские военные были предупреждены до полуночи (22:00 мск).

«Солидар» находится примерно в 15 км от Бахмута, и его захват будет иметь символическое, военное и коммерческое значение для России.

Российское государственное информационное агентство позже опубликовало отчет, в котором говорилось, что группа Вагнера захватила соляные шахты в Солидаре после «тяжелых боев», а Пригожин опубликовал фотографию себя в окружении своих наемников в том, что, по его словам, было одной из шахт.

Однако Институт изучения войны, аналитический центр в Вашингтоне, округ Колумбия, выразил осторожность в отношении обвинений России.

«Соледар не был полностью захвачен российскими войсками, несмотря на ложные заявления России о том, что город пал, а Бахмуту грозит неминуемое окружение», — написала она в Твиттере, отметив, что сам Пригожин признал, что боевые действия в городах продолжаются.

Дорого

Президент Украины Владимир Зеленский не упомянул о контроле над «Солидаром» в своем обычном видеообращении во вторник вечером, когда он повторил свой призыв к большему количеству западного оружия, заявив, что Россия стремится активизировать свою военную кампанию. Он не стал уточнять.

Но министерство обороны Украины поздно вечером во вторник написало в Твиттере: «Даже понеся огромные потери, Россия все еще безумно пытается захватить Солидар, где находится крупнейшая в Европе соляная шахта».

Ранее Украина заявляла, что ее силы все еще удерживают свои позиции в «Солидаре», отражая атаки, за которыми следует волна за волной российских войск, стремящихся к своей первой победе на поле боя за несколько месяцев.

Захват «Солидара» станет самым большим достижением России с августа после серии унизительных отступлений на северо-востоке и юге во второй половине 2022 года.

Но любая победа в Бахмуте обойдется дорого, поскольку силы обеих сторон понесли тяжелые потери в одних из самых ожесточенных сражений со времен вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года.

В последние дни Киев опубликовал фотографии, на которых видно, что, по его словам, многие российские солдаты погибли в грязных полях.

Москва заявляет, что захват Бахмута станет решающим шагом к полному контролю над Донецкой областью Украины, одной из четырех областей, которые, как она утверждала, она аннексировала два месяца назад.