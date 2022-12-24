Глава российской космонавтики похвалил США после утечки теплоносителя на Международной космической станции

Глава российского космического агентства «Роскосмос» во вторник высоко оценил российско-американское сотрудничество на Международной космической станции после крупной утечки охлаждающей жидкости из капсулы экипажа «Союз».

«Передайте привет всей американской команде, — сказал Борисов, обращаясь к российскому экипажу на борту Международной космической станции. — Они очень достойно проявили себя в этой ситуации и протянули нам руку помощи». «Но я надеюсь, что мы сможем сделать это самостоятельно» в будущем.

Он добавил, согласно стенограмме «Роскосмоса»: «Вы подаете всему миру пример совместной работы в самых сложных и сложных ситуациях. Пусть у вас учатся многие политики».

Космос был редким средством сотрудничества между Москвой и Вашингтоном с начала нападения России на Украину и последующих западных санкций против России.

Международная космическая станция была запущена в 1998 году во время расширения сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией после соперничества в космической гонке во время холодной войны.