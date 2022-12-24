Глава российской космонавтики похвалил США после утечки теплоносителя на Международной космической станции

Глава российского космического агентства «Роскосмос» во вторник высоко оценил российско-американское сотрудничество на Международной космической станции после крупной утечки охлаждающей жидкости из капсулы экипажа «Союз».
«Передайте привет всей американской команде, — сказал Борисов, обращаясь к российскому экипажу на борту Международной космической станции. — Они очень достойно проявили себя в этой ситуации и протянули нам руку помощи». «Но я надеюсь, что мы сможем сделать это самостоятельно» в будущем.
Он добавил, согласно стенограмме «Роскосмоса»: «Вы подаете всему миру пример совместной работы в самых сложных и сложных ситуациях. Пусть у вас учатся многие политики».
Космос был редким средством сотрудничества между Москвой и Вашингтоном с начала нападения России на Украину и последующих западных санкций против России.
Международная космическая станция была запущена в 1998 году во время расширения сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией после соперничества в космической гонке во время холодной войны.
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио вылетели из Казахстана на Международную космическую станцию на борту ракеты-носителя «Союз» 21 сентября.
Их планируется вернуть на Землю в марте.
Утечка охлаждающей жидкости, о которой сообщалось в четверг, отменила обычный выход россиян в открытый космос в последнюю минуту и может повлиять на возвращение трех членов экипажа на Землю.
«Надеюсь, что небольшой инцидент, который у нас произошел с системой климат-контроля, не повлияет на ваше настроение и самообладание», — сказал Борисов.
«Будем надеяться, что ваша миссия завершится, как и планировалось».
Российское космическое агентство (Роскосмос) и Космическое агентство США (НАСА) заявили, что утечка с космического корабля «Союз МС-22» не представляет опасности для находящихся на борту Международной космической станции.
Роскосмос заявил в понедельник, что после первоначального повышения температуры внутри капсулы «Союз» температура капсулы «стабилизировалась» на уровне около 30 градусов по Цельсию.
Она добавила, что причина утечки установлена и что специальный комитет определит, можно ли использовать капсулу для возвращения астронавтов на Землю.
Борисов сказал, что к МКС придется отправить еще один корабль, если «Союз МС-22» будет признан непригодным для этой миссии.
Астронавты НАСА Джош Касада и Николь Манн, японский астронавт Коичи Ваката и российский космонавт Анна Кикина были доставлены на Международную космическую станцию в октябре на борту космического корабля SpaceX.
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