Глава разведки Украины сообщил, что президент России Владимир Путин болен раком и состояние его здоровья ухудшается. Кирилло Буданов сказал: «Он давно болен. Я уверен, что у него рак. Я думаю, что он очень быстро умрет. Надеюсь, что очень скоро». новости хв.

На вопрос, страдал ли Путин неизлечимой болезнью, начальник разведки ответил: «Конечно». «Он был болен в течение долгого времени», сказал он.

«Мы считаем, что это рак. Мы знаем об этом из источников, близких к Путину», — добавил Буданов. Он также заявил, что ожидает, что после смерти Путина власть перейдет к другому российскому лидеру.

Заявление начальника разведки прозвучало на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной. Однако от Кремля не поступало никаких подтверждений многочисленных проблем со здоровьем Путина.

В прошлом месяце сообщалось, что 70-летний Владимир Путин поскользнулся и упал с пяти ступенек в своей официальной резиденции в Москве. Личная охрана Путина присутствовала при аварии и быстро среагировала, чтобы помочь ему. Также были вызваны штатные врачи, поскольку сотрудники службы безопасности помогали российскому лидеру занять ближайшую зону отдыха.

Также есть сообщения о том, что Путин страдает болезнью Паркинсона.

На прошлой неделе Путин выступал с речью на открытии памятника кубинскому революционному лидеру Фиделю Кастро в Москве, когда он появился, чтобы схватиться за стул. В рамках мероприятия Путин также встретился с президентом Кубы Мигелем Дас Канелем-и-Бермедесом.

Путин приказал России в одностороннем порядке прекратить огонь в связи с православным Рождеством. Однако Украина назвала прекращение огня пустым жестом и назвала его попыткой Москвы выиграть время для перегруппировки своих сил.

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