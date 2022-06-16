Глава ЦБ говорит, что России необходимо переосмыслить экспорт, но нет контроля над движением капитала

России необходимо переосмыслить экспорт – Набиуллина

Большая часть средств контроля за движением капитала должна быть отменена – глава ЦБ.

Нет запрета на россиян со счетами в долларах США

Ожидается, что инфляция приблизится к 14% в 2022 году.

Рубль должен держаться на плаву – Набиуллина

(Рейтер) — Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в четверг, что России необходимо переосмыслить свою экспортно-зависимую экономику, чтобы обеспечить возможность работы отрасли на внутреннем рынке, но большую часть контроля над движением капитала следует отменить.

Выступая на главной ежегодной экономической конференции России в Санкт-Петербурге, Набиуллина сказала, что «большая часть» российской промышленности должна начать работать на внутреннем рынке, а не полагаться на экспорт для получения доходов.

Она сказала, что большая часть средств контроля за движением капитала в России должна быть отменена и что не будет запрета на открытие банковских счетов в долларах США или другой иностранной валюте для россиян.

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«У нас есть слой валютных ограничений», — сказала Набиуллина. «Я считаю, что их следует уничтожить, во всяком случае, большинство из них».

Россия ввела строгий контроль над валютными операциями в ответ на западные санкции против России, которые включали замораживание около 300 миллиардов долларов резервов центрального банка.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет процветать, несмотря на самые жесткие санкции Запада в современной истории, но ей придется переориентировать основы российской экономики стоимостью 1,8 триллиона долларов.

Набиуллина предупредила, что есть опасения, что потеря доступа к технологиям может подорвать российскую экономику.

Она сказала, что Москве необходимо рассмотреть частные инициативы для обеспечения технологического развития и предотвращения сползания к ситуации советского типа, в которой Россия отстает от своих конкурентов.

паршиво и тратить

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Но в Санкт-Петербурге Набиуллина выступила в защиту стратегии банка в отношении рубля, заявив журналистам, что курс рубля должен оставаться плавающим.

По словам Набиуллиной, расходы из Фонда национального благосостояния (ФНБ), куда Россия ранее предоставляла дополнительные доходы от нефти и газа, не то же самое, что печатать деньги.

Она сказала, что текущие расходы фонда — это «возврат денег, накопленных за последние годы».

«Это не печатание неоплаченных новых денег из воздуха», — сказала она.

Набиуллина добавила, что темпы роста цен, ускорившиеся в марте после введения западных санкций, снизились быстрее, чем первоначально прогнозировал ЦБ, ожидая, что инфляция на конец года приблизится к 14%.

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Об этом сообщает Рейтер. монтаж Гая Фолконбриджа

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