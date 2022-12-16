Глава ЦБ заявил, что в этом году экономика России сократится на 3%

Глава Центрального банка России заявил в пятницу, что экономика страны сократится примерно на 3 процента в этом году, резко оторвавшись от ее роста в 2021 году, за год до санкций и вывода предприятий из-за конфликта в Украине.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила после заседания совета директоров банка, что инфляционное давление остается высоким, в качестве одного из факторов сославшись на ухудшение условий ведения бизнеса. Годовая инфляция в декабре составила 12,7 процента.

Валовой внутренний продукт России увеличился примерно на 4,8 процента в прошлом году.

Многие иностранные компании ушли из России или свернули свою деятельность в стране после того, как в конце февраля Россия ввела войска в Украину.

В этом месяце Европейский Союз ввел ценовой потолок на российскую нефть, одну из основных статей экспорта страны.

Набиуллина заявила, что влияние потолка ставок будет предметом более тщательного анализа на заседании банка в феврале.

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