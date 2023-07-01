Глава ЦРУ звонил в Россию после мятежа, пишет Wall Street Journal

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом, сообщил, что директор ЦРУ Уильям Бернс позвонил своему российскому коллеге, чтобы сказать, что Соединенные Штаты не были причастны к неудавшемуся восстанию лидера группы Вагнера Евгения Пригожина. Контакт с Сергеем Нарышкиным, главой российской службы внешней разведки, считается самым высоким уровнем контактов между двумя правительствами после попытки восстания неделей ранее. CNN сообщил, что Бернс также совершил ранее неизвестную поездку в Киев в июне для встреч с высокопоставленными чиновниками.

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Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил, что США еще не приняли решения об отправке в Украину ракет большой дальности ATACMS или кассетных боеприпасов. The Washington Post сообщила, что высокопоставленные чиновники администрации и министерства обороны связываются с законодателями, чтобы оценить их готовность к отправке вызывающих споры кассетных бомб.

Президент Украины в пятницу поручил своему высшему руководству усилить северное военное командование страны в тот день, когда министерство обороны Беларуси заявило, что туда были переброшены дополнительные российские зенитные комплексы «для выполнения боевых задач». По сообщениям Института изучения войны, силы Вагнера, покидающие Украину, будут действовать из трех крупных полевых лагерей в Беларуси. ISW сообщила, что спутниковые снимки показывают сотни больших палаток, установленных на бывшей заброшенной военной базе в Осиповичах к юго-востоку от Минска.

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