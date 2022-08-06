Глава Amnesty International в Украине подал в отставку из-за доклада

Глава украинского отделения Amnesty International подал в отставку в пятницу после того, как правозащитная организация опубликовала отчет, в котором утверждалось, что украинские силы подвергают опасности мирных жителей, размещаясь в населенных пунктах.

в Сообщение было опубликовано в Facebook в пятницу вечером.Оксана Покальчук обвинила Amnesty International в том, что она этого не сделала Знакомство с реалиями войны в Украине и игнорирование советов местных сотрудников, которые призвали группу пересмотреть свой отчет.

«Больно признавать, но я и руководство ИИ разделились по ценностям», — написал Покальчук. «Я думаю, что любая работа, которая делается на благо общества, должна учитывать местный контекст и думать о последствиях».

Отчетчто его взбесило Высокопоставленные украинские чиновники И Западные ученые в области международного права и военного праваОн утверждал, что украинские силы нарушили международное гуманитарное право, создав базы и установив системы вооружения в школах, больницах и других населенных пунктах.

«Мы зафиксировали случаи, когда украинские силы подвергали опасности мирных жителей и нарушали законы войны, действуя в населенных пунктах», — заявила в отчете генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар. «Оборона не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права».

Покальчук заявил, что, поскольку Министерству обороны Украины не было предоставлено достаточно времени, чтобы отреагировать на выводы отчета, отчет стал «инструментом российской пропаганды». Российские силы оправдали нападения на гражданские районы, предположив, что украинские боевики заняли огневые позиции в целевых точках.

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Последние разработки:

Украинские солдаты укрепляют свои позиции вокруг восточного города Славянск в ожидании новой попытки России захватить стратегический пункт в ожесточенном районе Донецка.

Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, Он сказал в оценке в пятницу Российские силы все активнее перебрасывали личный состав и технику с Донбасса на юг Украины, чтобы ответить на украинскую контратаку вокруг оккупированного портового города Херсон.

Россия и Украина обвиняют друг друга в нападении на электростанцию

В пятницу Россия и Украина обвинили друг друга в взрыве Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в своем роде в Европе.

Украинская государственная корпорация по атомной энергии, Энергоатом, Об этом он заявил в пятницу Что российские войска обстреляли завод и «вызвали в городе гуманитарную катастрофу». Президент Владимир Зеленский В своем выступлении в пятницу вечером Он также обвинил Россию, предположив, что атака должна быть причиной всплеска. санкции против страны.

«Это крупнейшая атомная электростанция на нашем континенте, — сказал Зеленский. — Любая бомбардировка этого объекта является вопиющим и наглым преступлением и террористическим актом».

В заявлении Минобороны России говорится, что атака была делом рук Украины.

«К счастью, украинские снаряды не попали в близлежащие нефтебазу и кислородный завод, что предотвратило более крупный пожар и возможную радиоактивную аварию», — говорится в сообщении министерства. По данным Рейтер.

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Министерство обороны Великобритании заявило, что война приближается к «новой фазе»

Об этом сообщило в субботу министерство обороны Великобритании. Война России на Украине приближается к «новой фазе», поскольку ожесточенные бои разворачиваются параллельно реке Днепр между Запорожьем и Херсоном.

Министерство заявило, что российские силы двигались на юго-запад, подальше от украинского Донбасса, «почти наверняка» в ожидании возможной контратаки или нападения со стороны Украины.

Министерство заявило, что украинские силы сосредоточили свое внимание на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях, причем «все чаще» в южных областях Украины.

Отгрузки зерна в Украине дают надежду и решение продовольственного кризиса

Обычно корабль, везущий кукурузу в порт Триполи на севере Ливана, не вызывает суеты. Но он привлекает внимание своим источником: украинским портом Одесса на Черном море.

Нагруженный более чем 26 000 тонн кукурузы для кормления цыплят, razoni выходит на грань российской войны, которая поставила под угрозу продовольственные запасы в таких странах, как Ливан, где самый высокий в мире уровень продовольственной инфляции — ошеломляющие 122% — и зависит на Причерноморье за ​​что то.Практически вся пшеница у нее.

В результате боевых действий внутри Украины оказалось заперто 20 миллионов тонн зерна, и отъезд Разуни в понедельник стал важным первым шагом на пути к доставке этого продовольствия на фермы и в пекарни, чтобы накормить миллионы голодающих бедняков в Африке и на Ближнем Востоке. и части Азии.

«Наблюдение за грузовыми перевозками на самом деле имеет большое значение», — сказал Джонатан Хейнс, старший аналитик Gro Intelligence по данным и аналитике. «Это 26 000 тонн в масштабе 20 миллионов тонн, которые были заблокированы — вообще ничего… но если мы начнем видеть это, каждая отправляемая партия повысит доверие».

Содействие: Ассошиэйтед Пресс