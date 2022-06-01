Глава JPMorgan предупреждает о грядущем экономическом «урагане»

Дждоброе утро. Ритейлеры предупреждают, что цены на готовые к употреблению продукты питания растут самыми быстрыми темпами за десятилетие, поскольку магазины перекладывают более высокие расходы на покупателей.

По данным Британского консорциума розничной торговли, в мае инфляция на продукты питания в магазинах выросла до 4,3%, что является самым высоким показателем с 2012 года.

Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC, сказала, что повышение цен «ухудшится, прежде чем станет лучше», добавив: «С таким небольшим количеством признаков того, что бремя затрат на розничных продавцов в ближайшее время уменьшится, у них мало места для маневра». тех, чьи цепочки поставок пострадали из-за остановок в Китае и войны на Украине».

5 вещей, чтобы начать свой день

1) Стерлинговые риски растут на фоне неопределенности политики Будущее фунта стерлингов не выглядит радужным, поскольку крупный банк с Уолл-стрит заявляет, что столкнулся с экзистенциальным кризисом.

2) Европа приближается к энергетическому кризису, поскольку Кремль прекращает поставки газа Shell Британская компания лишилась доступа к российскому топливу после отказа платить в рублях

3) На авиалинии и министров развернулась игра с обвинением в том, что они снимают с себя ответственность за хаос в поездках. Отдыхающие в очередной раз переживают беспорядки в британских аэропортах в середине семестра

4) Новый глава регулятора конкуренции спрыгнул с парашютом после объявления войны бродячим заправкам Маркус Букринк, бывший партнер крупной консалтинговой компании, войдет в совет директоров Управления по конкуренции и рынкам

5) Активист-миллиардер Нельсон Пельтц вошел в совет директоров Unilever. Гигант FTSE 100 будет взаимодействовать с Пельцем по поводу стратегии на фоне растущей критики по поводу сосредоточения внимания на «социальных целях».

Что произошло за ночь

Акции в Гонконге упали в начале торгов в среду утром, при этом индекс Hang Seng упал на 0,35%, или 75,00 пункта, до 21 340,20.

Индекс Shanghai Composite упал на 0,34%, или 10,93 пункта, до 3.175,50, в то время как индекс Shenzhen Composite на второй бирже Китая снизился на 0,30%, или 5,95 пункта, до 2001,00.

Фондовые индексы Токио выросли на открытии в среду, игнорируя снижение на Уолл-стрит.

Индекс Nikkei 225 вырос на 0,18 процента, или 49,61 пункта, до 27 329,41 пункта в начале торгов, в то время как более широкий индекс Topix вырос на 0,32 процента, или 6,19 пункта, до 1918,86 пункта.

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