В заявлении МИД России граждане США занесены в черный список. «В ответ на постоянно растущий список санкций, введенных в отношении российских политиков и общественных деятелей, а также представителей российских компаний».

Помните, что вещательный гигант прекратил свою деятельность в России вскоре после украинского вторжения. Уход с рынка стоил потоковому устройству 700 000 подписчиков.

Другие известные имена в списке, получившем прозвище «Русофобия», включают президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, генерального директора Meta Марка Цукерберга и представителя Моргана Фримена.

Запрет Фримена стал вирусным в социальных сетях, и фанаты высмеивали Россию за ее решение запретить актера. Фримен был забанен из-за видеоролика Комиссии по расследованию России 2017 года, в котором Россия обвинялась в продолжающихся атаках на американскую демократию.