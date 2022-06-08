В заявлении МИД России граждане США занесены в черный список. «В ответ на постоянно растущий список санкций, введенных в отношении российских политиков и общественных деятелей, а также представителей российских компаний».
Помните, что вещательный гигант прекратил свою деятельность в России вскоре после украинского вторжения. Уход с рынка стоил потоковому устройству 700 000 подписчиков.
Другие известные имена в списке, получившем прозвище «Русофобия», включают президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, генерального директора Meta Марка Цукерберга и представителя Моргана Фримена.
Запрет Фримена стал вирусным в социальных сетях, и фанаты высмеивали Россию за ее решение запретить актера. Фримен был забанен из-за видеоролика Комиссии по расследованию России 2017 года, в котором Россия обвинялась в продолжающихся атаках на американскую демократию.
В список также входят умершие политики, такие как бывший сенатор Джон Маккейн, республиканец из Аризоны; сенатор Гарри Рид, демократ от Нева; и бывший заместитель директора военной разведки Мелисса Дреско.
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