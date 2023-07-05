Главе российской компании «Яндекс» грозит иск за «гей-пропаганду»

5 июля (Рейтер) — Главный исполнительный директор интернет-компании «Яндекс», зарегистрированной на бирже Nasdaq, предстанет перед российским судом по предполагаемым обвинениям в соответствии с законом страны о «гей-пропаганде», говорится в сообщении на сайте суда в среду.

Подача иска против Артема Савиновского, дата судебного заседания которого не указана, была предпринята через день после того, как другой суд наложил штраф в размере 1 млн рублей (11 048 долларов США) на базу данных онлайн-фильмов, принадлежащую Яндексу, в соответствии с тем же законом.

Когда агентство Reuters связалось с Яндексом, оно заявило, что оспорит любое судебное решение в отношении своего исполнительного директора.

На сайте суда не приводится никаких конкретных подробностей о предполагаемых правонарушениях, за которые Савиновский преследуется, кроме того, что они связаны с «гей-пропагандой». Дело административное, а не уголовное, в том смысле, что речь идет о нарушениях законов, не причиняющих большого вреда или общественной опасности.

Россия усиливает свои репрессии против прав геев, которые президент Владимир Путин стремился представить как свидетельство морального разложения в западных странах, от которых Россию необходимо защитить.

В декабре прошлого года Путин подписал закон, расширяющий ограничения на пропаганду того, что он называет «гей-пропагандой», фактически запрещающий любое публичное выражение поведения или образа жизни лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных мужчин в России.

18+ ЭТИКЕТКА

В прошлом месяце нижняя палата парламента, Государственная Дума, первоначально поддержала закон, запрещающий операции по смене пола для трансгендеров.

Штраф, наложенный на кинобазу Кинопоиска Яндекса, заключался в том, что не удалось прикрепить тег 18+ к семи фильмам на своем сайте, включая британскую романтическую комедию «Дневник Бриджит Джонс», британскую черную комедию «Жадность» и итальянскую комедию «Идеальные незнакомцы». «.

Независимая «Новая газета» сообщила, что «Кинобуск» в свою защиту утверждал, что фильмы можно смотреть только по подписке, которая доступна только зрителям старше 18 лет, но этот аргумент был отклонен судом.

Ведущая российская технологическая компания «Яндекс» изо всех сил пытается сбалансировать внутреннее давление с интересами своих западных инвесторов с тех пор, как Москва вторглась в Украину в феврале прошлого года.

А в прошлом месяце суд оштрафовал компанию на 2 миллиона рублей (24 242 доллара) за неоднократный отказ предоставить информацию о своих пользователях российским службам безопасности.

Холдинговая компания Yandex NV, зарегистрированная в Нидерландах, работает над корпоративной реструктуризацией, в результате которой она выйдет из своего основного приносящего доход бизнеса в России и создаст четыре новых подразделения отдельно за рубежом.

Савиновский стал генеральным директором в апреле прошлого года после того, как Елена Бунина, бывший руководитель Яндекса, ушла в отставку вскоре после вторжения России в Украину. Он пришел в компанию в 2008 году и ранее возглавлял ее медиа-подразделение, где курировал «Кинопоиск» и другие службы, сообщает «Коммерсантъ».

(Репортаж Люси Папахристоу) Монтаж Дэвид Холмс

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