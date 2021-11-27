Главная Айс Хэтти: Кэпиталз обыграли Пантерс 4: 3

Кажется, что в последнее время «Кэпиталз» никогда не любили играть с «Флоридскими пантерами», поэтому несправедливо, что странное начало в 17:00 против них. Могут ли шляпы снять очки с одного из лучших игроков НХЛ?

У Джонатана Хубердо очень удачный отскок, который отправил его в разрыв и закончил пять лунок на Илье Самсонове. Том Уилсон ударил по мячу редуктивно, чтобы сравнять счет, Алекс Овечкин забил два быстрых гола в двух разных голах, чтобы дать Шляпам первое преимущество, а Сэм Рейнхарт вскоре сократил это преимущество на половину.

Шляпа Ови! Верхаге занял третье место во Флориде.

Кэпиталз обыграли Пантерс 4: 3!

Даже в самом первом тайме я бы сказал, что у капитана были лучшие голевые моменты. Сергей Бобровский играет как лучший голкипер, когда-либо касавшийся льда в этом сезоне. Действительно неудачный отскок в конце периода — просто убийца.

Лед снова затянулся. В этом сезоне он постоянно причинял вред хозяевам поля. Мне так надоело смотреть на недостатки домашнего льда так же часто, как и нам.

Алексей Овечкин Он взял таблетку в рот и не тратил ее впустую, потому что она была сделана из стали и проволоки. Как снова называется этот сайт?

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Еще один период до второго между двумя очень хорошими командами. Я думаю, что Шляпы стараются изо всех сил с группой атакующих, которые у них есть, но я начинаю замечать некоторые проблемы в защите с выслеживанием их людей, когда они входят в зону защиты. Вы должны сыграть полную 200-футовую игру, особенно против такой команды, как Пантеры.

Какое странное заклинание для Бобровского. Если официальные лица были вынуждены вытащить его изо льда после того, как он вернулся в первый раз, означает ли это, что тренировочная команда Cheetah изначально полностью проигнорировала монитор сотрясения мозга? Невероятно странно, и Боб вернется во второй раз.

Ови — это абсурд. Он берет диск к грилю и возвращается, чтобы забить микс. @ Андрей, брюнетка. Если бы только эти два парня из Эдмонтона могли остановиться.

Алекси Протас Он получил два быстрых очка по воротам Ови. Я по-прежнему говорю, что у меня прекрасное будущее, и он один из тех, кто подталкивает меня к этому.

Какой сумасшедший третий период. Это было похоже на квалификацию.

Скандальная, откровенная и откровенная поездка Радько Гудаса на Евгения Кузнецова на открытом льду полностью проигнорирована двумя официальными лицами. Судьи НХЛ и их глупое руководство игрой — худшие в спорте. Даже хуже, чем эти скрабы на День благодарения НФЛ.

Помните, как вам повезло, что вы можете смотреть игру Ovi. Благодарен и тому подобное.

Для меня большая честь наблюдать за конкурентом на пике человеческих возможностей, посмотрите на этот пиджак. Встраивать твит, особенно удивительно # ретвит pic.twitter.com/Efa1vh1Pd1 — Хороший твит, эмодзи Пита Тако (@peterhassett) 26 ноября 2021 г.

Никакого отдыха для мальчиков, поскольку следующие двое снова сталкиваются с Каролина Харрикейнз и Пантерс. Это не очень увлекательное расширение для трех игр.

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