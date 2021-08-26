Главная библиотека Университета Айовы представляет выставку, посвященную Достоевскому

Имя Федора Достоевского, возможно, известно не всем, но в ближайшие четыре месяца он будет знаком каждому, кто войдет в экспозицию Главной библиотеки Университета Айовы.

“От изгоя революции до человека божьего: Достоевский в 200 лет«Это главная библиотечная выставка осени, в которой исследуется весь литературный творческий путь русского писателя XIX века. Достоевский наиболее известен своими романами« Преступление и наказание »и« Братья Карамазовы ».

Выставка организована доцентом кафедры русской литературы UI, Анной Паркер и продлится до 17 декабря. В четверг с 16 до 18 часов состоится прием к выставке.

«Достоевский в 200» указывает на день рождения автора.

Родился в 1821 году в Москве, точная дата «сложная», по словам Паркера, который объяснил, что Россия использовала юлианский календарь в 19 веке до перехода на григорианский календарь, широко используемый сегодня.

Свой день рождения галерея отмечает 11 ноября по григорианскому календарю.

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Выставку будет вести отец Игнатий Валентин из Православной церкви Св. Рафаэля в Айова-Сити в октябре в рамках Достоевского в 200-х годах. Валентин исследует духовные темы в «Братьях Карамазовых», а также расскажет о собственном пути Достоевского с верой.

В фильме «Братья Карамазовы» есть глава «Великий сыщик».

Притча рассказывается одним из персонажей романа, создавая образ Великого инквизитора, который противостоит Христу и «обвиняет его в том, что он обременяет человечество свободной волей», согласно панели на выставке.

Паркер сказал, что считает эту главу наиболее «теологически и философски значимой» во всех произведениях Достоевского.

«Великий детектив» также появится в рамках сезона 2021–2022 годов в Театре Риверсайд.

«Достоевский на 200» будет разделен на четыре раздела, основанных на жизни и творчестве Достоевского:

«Мятежник», его юность, студенческие годы и ранние публикации;

«Осужденный» – время, проведенное в трудовом лагере в Сибири;

«Игрок», который следит за своей жизнью после пребывания в Сибири;

«Пророк», в котором представлены пять известных романов Достоевского, в том числе «Братья Карамазовы».

Зрители, входящие в галерею, должны начинать с правой стороны и перемещаться по комнате, путешествуя по жизни Достоевского. Каждый роман, представленный на выставке, включает в себя физическую копию книги.

Паркер сказал, что все книги, выставленные в галерее, взяты из частных коллекций UI, или из стопок книг UI, или из его книги. Я назвал это «огромным праздником» UI-кита.

«Нам очень, очень повезло, что у нас есть так много удивительных и замечательных книг, которые мы можем показать», – сказал Паркер. «Но в то же время я чувствовал, что эти книги настолько редки и настолько особенные, что они доступны только в частных коллекциях. И поэтому я действительно призываю читателей после окончания выставки посмотреть эти книги в частных коллекциях и посетить эти книги. и совершите паломничество к этому замечательному ресурсу ».

В связи с выставкой, в Айова-Сити, начиная с 1 сентября, проходит 100-дневная программа общественного чтения «Литературный город ЮНЕСКО» «Братья Карамазовы», участники которой будут ежедневно читать несколько страниц из романа. Ранее в этом году Паркер руководил 100-дневным чтением книги «Война и мир», а также руководил этим чтением.

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В электронном письме для Press-Citizen Сара Пинкхэм, куратор выставок и участие в основной библиотечной выставке, написала, что «Достоевский на 200» позже также будет преобразован в виртуальную выставку.

Достоевский, автор всех

Внутри выставки есть цитата из панно из Нового Завета. Цитата была использована как надпись для «Братьев Карамазовых» и гласит:

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, оно останется в одиночестве, а если умрет, то принесет много плодов».

Паркер сказал, что письмо Достоевского – это зерно в земле.

Но если мы усвоим это, если мы примем это, он воскресит нас, и во многих отношениях, когда мы читаем книги, мы даем ему загробную жизнь », – сказал Паркер. «Это воскрешение безмолвного текста, который остается неиспользованным и невостребованным».

По словам Паркер, это работа, в которой она участвовала со всех своих литературных праздников, чтобы сделать книги, которые кажутся «расплывчатыми, слишком длинными, слишком старыми или кажутся скучными» в настоящем, и сделать их «живыми, актуальными и полностью доступный “.

Она сказала, что сделать это с Достоевским возможно, потому что он может общаться с людьми в наше время.

Паркер объяснила, что она получала электронные письма или текстовые сообщения от студентов, читающих одну из работ Достоевского, которые говорят, что смеются, читая его романы – признак игривости писателя, сказала она.

Она сказала, что время, проведенное в сибирском трудовом лагере, научило его, что значит быть человеком и выжить.

Паркер сказал, что студентам нравится Достоевский, потому что он разговаривает с ними, не разговаривая с ними с неудовольствием, и что его опыт научил его принимать других и не воспринимать жизнь как должное.

Паркер сказал, что Достоевский придерживался мнения, что он не может судить других, потому что он также ущербен и человек, и это мнение, что мы делаем все возможное, несмотря на наши недостатки и осознавая свои неудачи, все еще находит отклик.

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«Достоевский принимает нас такими, какие мы есть, – сказал Паркер. – Он только здесь, чтобы сказать нам:« Ты тоже человек, и я люблю тебя »».

Главная галерея библиотеки открыта ежедневно. визит Веб-сайт Для часов и местоположения. Вход на выставку свободный.

Пэрис Барраза освещает развлечения, образ жизни и искусство для газеты Iowa City Press-Citizen. Вы можете связаться с ней по адресу [email protected] или (319) 519-9731. Следуйте за ней в Twitter @ParisBarraza.