ГЛАВНОЕ: Покупка Маска для Twitter, Консорциум Amazon

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Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд и приватизирует компанию

САН-ФРАНЦИСКО (Associated Press) — В понедельник Илон Маск достиг соглашения о покупке Twitter почти за 44 миллиарда долларов, пообещав более снисходительный подход к цензуре контента на платформе, поскольку он продвигает свои интересы, нападает на критиков и рассматривает широкий круг вопросов, чтобы у него более 83 миллионов подписчиков. Генеральный директор Tesla, который также является самым богатым человеком в мире, заявил, что хочет купить и приватизировать Twitter, поскольку считает, что он не соответствует своему потенциалу в качестве платформы для свободы слова. Опасность заключается в том, что Маск заходит слишком далеко в своем подходе «руки вверх», что может оттолкнуть пользователей и рекламодателей. Акции Twitter Inc взлетели. на 5% в понедельник до 51,70 доллара за акцию по сравнению с 54,20 доллара, которые он дал компании.

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Консорциум Amazon может столкнуться с трудной дорогой после победы

НЬЮ-ЙОРК (Associated Press) — Вслед за своей с трудом завоеванной трудовой победой работники Amazon в нью-йоркском районе Стейтен-Айленда рисуют шампанское, приветствуют свою победу и танцуют в честь ее празднования. Но их игривый настрой подвергнется испытанию компанией, которая, похоже, сядет за стол переговоров. Молодая федерация труда Amazon, или ALU, заявила, что хочет более длительных перерывов для складских работников, большего времени отпуска и значительно более высокой минимальной почасовой оплаты труда в размере 30 долларов по сравнению с чуть более 18 долларами в час на предприятии в Статен-Айленде. Чтобы достичь чего-то близкого к этому, Народному союзу необходимо было бы заключить контракт с Amazon, который был бы согласован обеими сторонами, а также членами профсоюза.

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Богатое трио возвращается на Землю после чартерного полета на космическую станцию.

Мыс Канаверал, Флорида (AP). Трое богатых бизнесменов вернулись на Землю в сопровождении астронавтов после дорогостоящего полета на Международную космическую станцию. SpaceX вернула их в понедельник, завершив 17-дневный чартерный полет, который был первым разом, когда НАСА открыло свои космопорты для туристов. Три поездки обошлись в 55 миллионов долларов каждая. Их пребывание должно было продлиться чуть больше недели, но подозрительная погода продержала посетителей на орбите почти в два раза дольше цели. Компания Axiom Space из Хьюстона взяла на себя логистику полета для трех своих платных клиентов. Компания планирует вторую поездку следующей весной.

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Баффет выставит на аукцион еще один специальный обед для благотворительности

Омаха, Небраска. Баффет, генеральный директор Berkshire Hathaway, проводил онлайн-аукцион обедов один раз в год в течение 20 лет, прежде чем пандемия начала собирать деньги для фонда Glide Foundation, который помогает бездомным в Сан-Франциско. Аукцион был приостановлен в течение последних двух лет. За эти годы Баффет собрал на благотворительность почти 34,5 миллиона долларов. Несколько предыдущих победителей были инвесторами, которые уважают Баффета за его впечатляющий опыт поиска недооцененных компаний и акций для покупки. Торги начинаются 12 июня.

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Округ одобрил строительство башни штаб-квартиры Amazon в форме улитки.

ФОЛЛС-ЧЕРЧ, Вирджиния (AP) — Совет графства Арлингтон единогласно одобрил планы Amazon по строительству уникальной башни в форме спирали в качестве центрального элемента своего нового второго дома в Северной Вирджинии. В прошлом году Amazon объявила о планах построить башню высотой 350 футов. Он будет поддерживать вторую штаб-квартиру Amazon, в которой, как ожидается, будет работать более 25 000 сотрудников. Спираль выделяется среди множества офисных башен, утвержденных в планах редевелопмента. Спиральный дизайн включает пандус, по которому можно пройти, который огибает здание с деревьями и зеленью, посаженными так, чтобы они напоминали высоту горы. Областной совет утвердил проект на заседании в субботу.

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Экс-канцлер Германии призвала Шредера покинуть партию Шульца

БЕРЛИН (AFP) – Сопредседатель партии канцлера Германии Олафа Шольца заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер должен покинуть партию. Связи Шредера с российской энергетической промышленностью привели к растущей изоляции на его родине. «В течение многих лет Герхард Шредер действовал только как бизнесмен», — заявил в понедельник в радиоинтервью лидер левоцентристских социал-демократов Шульца. Саския Эскин также заявила, что Шредер «зарабатывает деньги, работая на российские государственные компании». Эскен ответил, когда его спросили, должен ли Шредер покинуть вечеринку «должен».

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Китай продвигает уголь в ответ на сокращение выбросов

ПЕКИН (AFP) – Китай наращивает электроэнергию, работающую на угле, в то время как правящая Коммунистическая партия пытается возродить застойную экономику, что вызвало предупреждения о том, что Пекин отказывается от усилий крупнейшего в мире экспортера углерода, вызывающих изменение климата. В сообщениях новостей говорится, что официальные планы предусматривают увеличение мощностей по добыче угля на 300 миллионов тонн в этом году. Это 7% от прошлогоднего производства в 4,1 млрд тонн. Китай является одним из крупнейших инвесторов в ветровую и солнечную энергетику, но нервные лидеры призвали к большему использованию угольной энергии после того, как экономический рост резко упал, а нехватка электроэнергии привела к отключению электричества и закрытию заводов. Нападение России на Украину усилило опасения, что иностранные поставки нефти и угля могут быть нарушены.

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Otis Elevators пересматривает бизнес в России из-за войны на Украине

ФАРМИНГТОН, Коннектикут (AFP) – Производитель лифтов Otis Worldwide Corp. пересматривает свое будущее в России на фоне продолжающейся войны на Украине. Генеральный директор Otis Джудит Маркс выступила в понедельник во время телефонной конференции с отраслевыми аналитиками. Она говорит, что компания разочарована эскалацией кризиса и оценивает наилучшую структуру собственности для бизнеса, будь то с Otis или где-либо еще. Компания заявила, что ее операции в России принесут примерно 2% ее выручки в 2021 году, что в основном зависит от продаж нового оборудования. В марте Отис объявил, что не будет принимать заказы на новые лифты и эскалаторы в России и не будет делать новые инвестиции в стране.

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Индекс Standard & Poor’s 500 вырос на 24,34 пункта, или 0,6 процента, до 4 296,12 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 238,06 пункта, или 0,7%, до 3049,46 пункта. Nasdaq прибавил 165,56 пункта, или 1,3%, до 13 004,85 пункта. Индекс небольших компаний Russell 2000 вырос на 13,54 пункта, или 0,7%, до 1954,20 пункта.