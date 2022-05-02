Главнокомандующий России посетил украинский фронт: Пентагон

Российский генерал Валерий Герасимов на прошлой неделе посетил Донбасский фронт во время украинской войны, но сообщения о том, что он был ранен в результате украинской атаки, не подтвердились, заявил в понедельник представитель Пентагона.

«Что мы можем подтвердить, так это то, что нам известно, что он находился в Донбассе несколько дней на прошлой неделе», — заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США.

«Мы не думаем, что он все еще там… и что он уехал и вернулся в Россию», — сказал чиновник.

«Мы не можем подтвердить то, что сообщалось о его травме», — добавил он.

Согласно сообщениям со ссылкой на украинских официальных лиц, в субботу украинские силы разбомбили командный пункт в Изюме, где начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Герасимов посетил для встречи со старшими полевыми командирами.

Но похоже, что он покинул это место до взрыва.

Считается, что Герасимов путешествует по фронту, чтобы лучше понять обстановку на местах и ​​мобилизовать свои силы как российские, после того, как не смог захватить Киев на севере и попытался взять под контроль Донецкую и Луганскую области на востоке.

На ежедневном брифинге о войне представитель Пентагона заявил в понедельник, что российские силы не добились большого прогресса в жесткой битве против украинских сил в регионе, и назвал их усилия «слабыми».

«Мы все еще видим в лучшем случае небольшой прогресс русских в Донбассе. Они добились небольших успехов к востоку от Изюма и Попасной в Луганской области».

Описывая, что российские официальные лица захватывают села, а затем уступают их украинским боевикам, они описывают российские силы как деморализованные и страдающие от плохого руководства и организации.

Чиновник сказал, что усилия России на местах «очень вялые и очень неравномерные… и в некоторых случаях, откровенно говоря, лучшим словом для описания этого было бы анемия».

Аналогичной оценки украинских сил чиновник не дал.

По словам чиновника, поставки оружия из США и их западных союзников в Украину, включая тяжелую артиллерию, радиолокационные системы и ударные беспилотники, продолжаются высокими темпами.

История продолжается

По словам официальных лиц, за последние 24 часа возле Украины приземлились 24 самолета с американским оружием, и еще 11 запланированы на ближайшие 24 часа.

Кроме того, в ключевых пунктах доставки также приземлились 23 транспортных самолета с оружием и боевым снаряжением из пяти других стран.

пм/ч/млм