ГЛАВНЫЕ ДЕТЕКТИВНЫЕ АРХИВЫ: КОД ДОЖДЯ — Анонсирован сезонный абонемент, трейлер персонажа «Корпорация Аматерасу»

Издатель Spike Chunsoft и разработчик Too Kyo Games открыли предзаказы цифровых игр на… Главный детективный архив: Код дождя, а также выпуск вступительного трейлера персонажей корпорации Аматерасу. Издание Digital Deluxe Edition включает ранее не анонсированный сезонный абонемент.
Amaterasu Corporation — гигантская корпорация, контролирующая район Канаи, где происходит действие игры. Он занимается различными товарами, такими как промышленные товары, электронные устройства и фармацевтические препараты, которые можно найти во всех аспектах повседневной жизни. В трейлере представлены члены корпорации Amaterasu Сет Берроуз, Доминик Фуллтанк, Гийом Холл, Мартина Электро и Йоми Хеллсмайл.
Цифровая версия Главный детективный архив: Код дождя Его можно предварительно заказать по цене $59,99 за Стандартная версия и $79,99 за Делюкс цифровое издание. Последний будет стоить 89,99 долларов после запуска.
Издание Digital Deluxe Edition будет включать в себя следующий контент:
- Копия Мастер-детектив Архив: КОД ДОЖДЯ
- Цифровая художественная книга «Книга смерти»
- Цифровой саундтрек «Неоновый шум»
- Сезонный абонемент — четыре DLC с подстанциями с участием Мастеров-детективов.
(Дополнительный контент можно использовать с полной версией игры, и он будет выпущен последовательно после выпуска полной версии игры. Отдельные загружаемые материалы можно загрузить в Nintendo eShop. Цифровой артбук и цифровой саундтрек нельзя воспроизвести в игре. .Это отдельные приложения из полной версии игры.)
Season Pass и DLC также будут доступны отдельно для игроков, не приобретающих Digital Deluxe Edition.
Главный детективный архив: Код дождя Релиз на Switch запланирован на 30 июня.
Посмотрите трейлер ниже.
Представление персонажа: Корпорация Аматэрасу
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«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».