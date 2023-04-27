ГЛАВНЫЕ ДЕТЕКТИВНЫЕ АРХИВЫ: КОД ДОЖДЯ — Анонсирован сезонный абонемент, трейлер персонажа «Корпорация Аматерасу»

Издатель Spike Chunsoft и разработчик Too Kyo Games открыли предзаказы цифровых игр на… Главный детективный архив: Код дождя, а также выпуск вступительного трейлера персонажей корпорации Аматерасу. Издание Digital Deluxe Edition включает ранее не анонсированный сезонный абонемент.

Amaterasu Corporation — гигантская корпорация, контролирующая район Канаи, где происходит действие игры. Он занимается различными товарами, такими как промышленные товары, электронные устройства и фармацевтические препараты, которые можно найти во всех аспектах повседневной жизни. В трейлере представлены члены корпорации Amaterasu Сет Берроуз, Доминик Фуллтанк, Гийом Холл, Мартина Электро и Йоми Хеллсмайл.

Цифровая версия Главный детективный архив: Код дождя Его можно предварительно заказать по цене $59,99 за Стандартная версия и $79,99 за Делюкс цифровое издание. Последний будет стоить 89,99 долларов после запуска.

Издание Digital Deluxe Edition будет включать в себя следующий контент:

Копия Мастер-детектив Архив: КОД ДОЖДЯ

Цифровая художественная книга «Книга смерти»

Цифровой саундтрек «Неоновый шум»

Сезонный абонемент — четыре DLC с подстанциями с участием Мастеров-детективов. (Дополнительный контент можно использовать с полной версией игры, и он будет выпущен последовательно после выпуска полной версии игры. Отдельные загружаемые материалы можно загрузить в Nintendo eShop. Цифровой артбук и цифровой саундтрек нельзя воспроизвести в игре. .Это отдельные приложения из полной версии игры.)

Season Pass и DLC также будут доступны отдельно для игроков, не приобретающих Digital Deluxe Edition.

Главный детективный архив: Код дождя Релиз на Switch запланирован на 30 июня.

Посмотрите трейлер ниже.

Представление персонажа: Корпорация Аматэрасу

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