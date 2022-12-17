Главный консультант по виртуальной реальности Meta покидает компанию, призывая компанию «принять более взвешенные решения» и «заботиться».

Главный консультант Meta VR Джон Кармак покидает компанию после «десятилетнего опыта работы в виртуальной реальности», обвинив компанию в «саботаже».

На внутренней ноте он видит это Бизнес заинтересованКармак раскритиковал «эффективность» компании, добавив, что, несмотря на то, что Quest 2 «почти точно [he] Желая увидеть «сквозь свое мобильное оборудование, отслеживание в помещении и на улице, потоковую передачу на ПК (дополнительно) и программное обеспечение 4K», он был «оскорблен», увидев «5-процентный показатель использования графического процессора в производстве».

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«У нас огромное количество людей и ресурсов, но мы постоянно саботируем себя и тратим усилия впустую», — сказал в просочившейся записке Кармак, один из создателей франшиз Doom и Quake. «От этого никак не избавиться, я думаю, что наша организация работает вполовину так эффективно, как это делает меня счастливым.

«Это была борьба для меня. У меня есть голос на самом высоком уровне, поэтому я чувствую, что должен быть в состоянии продвигать дела, но я явно недостаточно убедителен. Большая часть вещей, на которые я жалуюсь, заканчиваются год или два года спустя я поворачиваюсь к своей дороге и собираю улики, но я никогда не был в состоянии убить глупых тварей до того, как они причинят вред, или установить направление, и команда на самом деле придерживается его. Я думаю, что мое влияние на стороне был положительным, но он никогда не был основным фактором».

В конце он сказал, что «устал сражаться», но сказал команде «принять более правильные решения и заполнить». [their] Интересующие товары.

«Виртуальная реальность может принести пользу большинству людей в мире, и ни одна компания не может сделать это лучше, чем Meta», — заключил он. «Возможно, действительно можно достичь этого, используя существующие методы, но есть много возможностей для улучшения».