Главный креативный директор Universal International Studios в Великобритании Том Дейли уходит — Крайний срок

эксклюзив: Мы узнали, что Томас Дейли, старший вице-президент/руководитель креативного отдела в Великобритании в Universal International Studios, покидает компанию через два года.

Любимый генеральный директор, который также является режиссером кино и театра, с июля 2020 года работает в подразделении международного контента Universal Studios Group.

Представитель Universal International Studios подтвердил его уход и добавил, что никаких дальнейших изменений в лондонской операции, включая такие, как Даунтон аббатство Продюсер фильма «Карнавал». Понятно, что он уходит в хороших отношениях, и его следующий шаг в настоящее время неизвестен.

В составе высшего руководящего состава Universal International Studios Дейли тесно сотрудничал с Carnival и другими компаниями, такими как Heyday Television, Working Title, Matchbox Pictures и Lark. Его роль также включала разработку телесериалов по всей Европе, оценку возможностей приобретения и дебюта, руководство и управление командой разработчиков и креативщиков в Великобритании, а также работу над моделями финансового производства.

Он также курировал разработку Universal International Studios и текущего состава, а совсем недавно работал над предстоящей комедией Channel 4. Все остальные горяткоторый является совместным производством с Эмили в Париже И Русская матрешка Джакс Медиа Продюсер. Другие предложения, включенные под его наблюдением ловкач И второй сезон захватыватькак для BBC, так и для SKYZ Один раз На основе время пришло Лондон.

Universal International Studios в Лондоне и Лос-Анджелесе была переименована в NBCUniversal International Studios в ноябре прошлого года. Он стал одним из основных поставщиков Peacock для NBCU.

До прихода в Universal International Studios Дейли занимал должность вице-президента Scripted Television — UK для eOne. Он также был продюсером исторической драмы Криса Вайца. Процесс заключенияв котором снимались Оскар Исаак и сэр Бен Кингсли, был от MGM и основан на первоначальной идее Дейли.

Дейли начал свою карьеру в качестве помощника режиссера в Королевской шекспировской труппе, затем получил стипендию «Бульдог» в качестве дополнительного режиссера в Королевском национальном театре. Его короткометражные фильмы включают Правила игры, Он стал финалистом онлайн-уголка короткометражных фильмов в Каннах в 2009 году и участвовал в официальном отборе на Монреальский кинофестиваль 2009 года.

Как режиссер, первый фильм Дали дом тигра Снятый в Кейптауне в 2014 году, он был спродюсирован Altitude Films и Glass Man с Кайей Скоделарио, Дугреем Скоттом и Эдом Скрейном в главных ролях. Его театральные заслуги включают ГордостьИ После мисс ДжулиИ Взлет и падение Little Voice И Невидимые горы.

Дейли представляет независимую британскую компанию по поиску талантов.