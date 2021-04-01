Главный союзник Путина присоединился к протесту России против таджикского участника Евровидения

МОСКВА (Рейтер) – В среду высокопоставленный российский депутат присоединился к консервативной критике активистки таджикского происхождения, которая должна будет представлять Россию на конкурсе Евровидение в этом году, назвав ее песню чепухой и поставив под сомнение ее выбор.

29-летняя Маниша должна исполнить “Russian Woman” на конкурсе песни “Евровидение” в Роттердаме, Нидерланды, в мае. Ее песня призывает женщин расширить свои возможности и направлена ​​на социальное давление на женщин, чтобы они украшали себя, находили мужчину или заводили детей.

Маниша, певец, полное имя которого – Маниша Сангин, который выступал против домашнего насилия и продвигал права геев, был выбран представлять Россию на государственном телевидении в ходе голосования в начале этого месяца.

Но ее выбор встревожил социальных консерваторов и русскую православную общину.

В среду к протесту присоединилась спикер Сената и близкий соратник президента Владимира Путина Валентина Матвиенко, заявившая, что необходимо попросить Первый канал объяснить процедуры отбора абитуриентов.

«Тем, кто не знаком с текстом песни, я рекомендую ознакомиться с ней … Это своего рода чушь. Я вообще не понимаю, что происходит вокруг», – сказала она.

«Это очень странно, мягко говоря, – сказала она.

Матвиенко сделала это замечание после того, как другой депутат, Елена Аванасьева, заявила, что многие россияне были удивлены выбором Маниши, а также ее песней, которая, по ее словам, бессмысленна, сообщает Российское информационное агентство.

«В регионах, откровенно говоря, удивлению нет конца: есть недовольство и понимание того, почему происходит такой троллинг наших русских женщин», – цитирует ее слова «Новая газета».

Путин защищал Русскую православную церковь и социально консервативные традиционные ценности, одновременно поддерживая законодательство против так называемой «гей-пропаганды» для несовершеннолетних.

Федерация православных женщин России публично призвала запретить Манише участвовать в конкурсе, заявив, что ее образ на сцене чрезвычайно оскорбляет и унижает русских женщин, а ее выступление является разжиганием межрасовой ненависти.

(Подготовлено Томом Палфортом, редакция Джонатана Отиса)