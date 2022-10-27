Главы государств Amazon избрали режиссера Элайджу Нешуллера – The Hollywood Reporter

Элайджа Нешулер, режиссер неожиданного хита никтоВ его следующем фильме выстроились действия.

Вознесенный шлем русского происхождения главы государствКомедийный боевик от Амазонка Studios с участием Джона Сины и Идриса Эльбы. Оператор запечатлел проект во время конкурсной презентации Zoom в октябре 2020 года.

Питер Сафран, который во вторник был объявлен сопредседателем и со-генеральным директором DC Studios, и Джон Рикард продюсируют фильм через The Safran Company.

Подробности сюжета остаются расплывчатыми, но проект описывается как «Борт номер один Встречает полночь , » Он сосредоточен вокруг несоответствующей пары, которая сидит над их головами в ситуации высокого риска.

Harrison Query, разноплановый писатель, недавно создавший The Horror Project. Мы с женой купили ферму, написал первоначальный скрипт. Джош Аппельбаум и Андре Немек, мощный дуэт, над упаковкой которого он работал в последнее время. Беверли-Хиллз Коуп Перезагрузился, начертил последний черновик.

Николлер произвел фурор Хардкор Генри, с российским инди-боевиком, рассказывающим историю от первого лица. Он был выпущен в кинотеатрах США компанией STX.

Режиссер сделал в последний раз никто, в котором Боб Оденкирк снялся в роли отца Мелкитоста, раскрывающего свое тайное прошлое после того, как его дом был разграблен. Фильм стал хитом как у зрителей, так и у критиков, когда он был выпущен в 2021 году во время пандемии.

Найшуллера представляют CAA и Инга Смит в IV Management и Sloane Offer.