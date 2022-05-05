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Глаз (в небе) над Украиной

5 мая, 2022
Marfa Fedoroa

Полковник ВВС в отставке Хосе Лопес, старший преподаватель Авиационно-космический дивизион В столичном государственном университете Денвера он призывает своих студентов применять свои знания в реальных сценариях, используемых сегодня в промышленности.

«Важно, чтобы учащиеся могли применять то, чему они учатся в классе», — сказала Лопес. «В противном случае мы не подготовим их к работе».

Студент Эдриан Уайт не мог найти более подходящее по времени приложение для своего большого весеннего проекта: оно было посвящено тому, как спутники помогают рассказать историю войны в Украине.

«Я думаю, что очень легко игнорировать или не понимать последствия войны на другом конце света, но когда вы видите спутниковые снимки колонны танков или братской могилы, это делает их более реалистичными», — сказала она.

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Во время разговора с Лопесом Уайт упомянул, что недавно встречался с руководителем Maxar Technologies, компании космических технологий из Вестминстера. Лопес рассказал Уайту о работе Maxar по съемке Украины с помощью спутников компании. Уайт связался с новым знакомым в Maxar и при поддержке компании начал свое предприятие в феврале, как раз когда началось вторжение русских.

Уайт использовал программное обеспечение для моделирования, чтобы нанести на карту траектории четырех спутников, когда они вращались вокруг земного шара, отправив изображения войны в Maxar.

Адриан Уайт создал реалистичные сценарии, используя спутниковые данные Maxar из открытых источников, которые отображают изображения конфликта в Украине. Фотография Аманды Швенгель

«Я хотел посмотреть, в какое время в течение двухнедельного периода эти спутники пролетали над определенными городами Украины и какую часть снимка они покрывали, когда они были сделаны», — сказал Уайт. Он также смоделировал радиус действия двух батарей противоракетной обороны Patriot на востоке Польши в случае ракетного удара по Украине или Польше. Он добавил 10 наземных станций по всему миру, которые связываются со спутниками Maxar по мере их прохождения.

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«Таким образом, спутники могут отправлять изображения, которые они делают из космоса, на Землю, чтобы они могли достичь, например, штаба армии или Максара», — сказал Уайт.

Для этого проекта Уайт использовал программное обеспечение Лопеса для моделирования курсов, Systems Toolkit или STK, а также вычислительную и программную платформу Matlab. Недавно Лопес рассмотрел 126 вакансий в аэрокосмической отрасли, и 100 из них требовали знания Matlab.

«Важно, чтобы мы работали с нашими студентами, чтобы подготовить их к тому, чтобы стать инженерами, а не относиться к ним так, как если бы они уже были инженерами», — сказал Лопес. «Мы должны помочь им понять математические и научные приложения, которые они используют, и не бояться их».

Спутниковые снимки Украины
На спутниковом снимке Maxar с высоким разрешением видны российская бронетехника и артиллерия на позиции конвоя на Брестском полигоне в Бресте, Беларусь, 24 февраля 2022 года. Getty Images / Maxar Technologies.

А для выпускников аэрокосмического факультета поблизости есть из чего выбрать. По данным Колорадского бюро экономического развития и международной торговли, в аэрокосмической отрасли Колорадо насчитывается более 1000 компаний, в которых работает около 28 000 человек. В период с 2010 по 2019 год количество рабочих мест в отрасли выросло на 23%, в результате чего Институт Брукингса назвал Колорадо «одной из самых разнообразных, многомерных и высокопотенциальных космических экономик в стране».

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Имея список контактов через своих профессоров и опыт работы на ярмарке вакансий, проводимой базирующейся в Денвере United Airlines, Уайт был в хорошей форме до выпуска.

Он сказал: «Я прошел первые два этапа собеседования с United и надеюсь работать в их операционном центре, но моя степень очень гибкая, и я в восторге от возможностей».

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