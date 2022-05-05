Глаз (в небе) над Украиной

Полковник ВВС в отставке Хосе Лопес, старший преподаватель Авиационно-космический дивизион В столичном государственном университете Денвера он призывает своих студентов применять свои знания в реальных сценариях, используемых сегодня в промышленности.

«Важно, чтобы учащиеся могли применять то, чему они учатся в классе», — сказала Лопес. «В противном случае мы не подготовим их к работе».

Студент Эдриан Уайт не мог найти более подходящее по времени приложение для своего большого весеннего проекта: оно было посвящено тому, как спутники помогают рассказать историю войны в Украине.

«Я думаю, что очень легко игнорировать или не понимать последствия войны на другом конце света, но когда вы видите спутниковые снимки колонны танков или братской могилы, это делает их более реалистичными», — сказала она.

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Во время разговора с Лопесом Уайт упомянул, что недавно встречался с руководителем Maxar Technologies, компании космических технологий из Вестминстера. Лопес рассказал Уайту о работе Maxar по съемке Украины с помощью спутников компании. Уайт связался с новым знакомым в Maxar и при поддержке компании начал свое предприятие в феврале, как раз когда началось вторжение русских.

Уайт использовал программное обеспечение для моделирования, чтобы нанести на карту траектории четырех спутников, когда они вращались вокруг земного шара, отправив изображения войны в Maxar.

«Я хотел посмотреть, в какое время в течение двухнедельного периода эти спутники пролетали над определенными городами Украины и какую часть снимка они покрывали, когда они были сделаны», — сказал Уайт. Он также смоделировал радиус действия двух батарей противоракетной обороны Patriot на востоке Польши в случае ракетного удара по Украине или Польше. Он добавил 10 наземных станций по всему миру, которые связываются со спутниками Maxar по мере их прохождения.

«Таким образом, спутники могут отправлять изображения, которые они делают из космоса, на Землю, чтобы они могли достичь, например, штаба армии или Максара», — сказал Уайт.

Для этого проекта Уайт использовал программное обеспечение Лопеса для моделирования курсов, Systems Toolkit или STK, а также вычислительную и программную платформу Matlab. Недавно Лопес рассмотрел 126 вакансий в аэрокосмической отрасли, и 100 из них требовали знания Matlab.

«Важно, чтобы мы работали с нашими студентами, чтобы подготовить их к тому, чтобы стать инженерами, а не относиться к ним так, как если бы они уже были инженерами», — сказал Лопес. «Мы должны помочь им понять математические и научные приложения, которые они используют, и не бояться их».

А для выпускников аэрокосмического факультета поблизости есть из чего выбрать. По данным Колорадского бюро экономического развития и международной торговли, в аэрокосмической отрасли Колорадо насчитывается более 1000 компаний, в которых работает около 28 000 человек. В период с 2010 по 2019 год количество рабочих мест в отрасли выросло на 23%, в результате чего Институт Брукингса назвал Колорадо «одной из самых разнообразных, многомерных и высокопотенциальных космических экономик в стране».

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Имея список контактов через своих профессоров и опыт работы на ярмарке вакансий, проводимой базирующейся в Денвере United Airlines, Уайт был в хорошей форме до выпуска.

Он сказал: «Я прошел первые два этапа собеседования с United и надеюсь работать в их операционном центре, но моя степень очень гибкая, и я в восторге от возможностей».